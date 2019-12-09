"قطعة حديدية اخترقت رأسه".. مصرع عامل أثناء مروره أمام ورشة بالدقهلية

مصرع عامل





وتحرر عن ذلك المحضر اللآزم وجار العرض على النيابة العامة.

شهدت منطقة سوق الجملة في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، واقعة مصرع شاب، إثر ارتطام جسم صلب برأسه أودى بحياته.وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول "محمد. ط. ك" 24 سنة عامل ومقيم كوم النور مركز ميت غمر، مصابا بكسر بالجمجمة وتوفى قبل وصوله للمسشفى.وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة ميت غمر لمكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء مرور المتوفى أمام ورشة وقيام المدعو "م. ع. ن" 32 سنة عامل بالورشة بتقطيع برميل حديدي بواسطة صاروخ كهربائي تطايرت قطعة من البرميل وأصابت المجني عليه وأودت بحياته في الحال.