بعد مرض علاء الشربيني وشريف مدكور.. 5 أطعمة تُصيبك بانسداد الشرايين.. وأخرى تقوي المناعة

تعددت الإصابة بأمراض قد تبدو نادرة إلى البعض، ولكنها باتت أمراض العصر الحالي، وكان لابد من إلقاء الضوء على بعض الأطعمة التي يجب تجنبها، وأخرى تم التركيز عليها مراعاة لتجنب هذه الأمراض وتقوية جهاز المناعة.





ومن بين المشاهير الذين أصيبوا بأمراض عصرية، الشيف علاء الشربيني مقدم برنامج "أحلى أكلة" على شاشة ON E الذي أُجرى له جراحة لعلاج انسداد الشرايين في ساقيه، والإعلامي شريف مدكور، الذي أصيب بفيروس نادر ليس له علاج وفقا لتصريحاته على صفحته الشخصية باحدى مواقع التواصل الاجتماعي.





وينشر موقع "الفجر"، بعض الأطعمة المحظورة التى تساعد وتزيد من فرص الإصابة بانسداد الشرايين، وفقًا لموقع "Prevention"، ويفضل الابتعاد عنها لتجنب الإصابة بانسداد الشرايين:





1-الكاتشب:

الكاتشب يضيف مذاقا لذيذا إلى الأطعمة المختلفة ولكنه كذلك يحتوي على نسبة مرتفعة من الصوديوم إضافة إلى السكر، الذي يساعد على تكوين الدهون وانسداد الشرايين.





2-الخبز الأبيض "الشامي":

من أكثر الأطعمة الغنية بالصوديوم، كما أنه منزوع النخالة والألياف ما يجعل نسبة الكربوهيدرات مرتفعة فيه جدا، وعندما يتناول الإنسان الكربوهيدرات دون ألياف فإن نسبة السكر ترتفع جدا في الدم.





3-الخضراوات المعلبة:

تحتوي المعلبات في الغالب على الكثير من الملح، مما يزيد من ضغط الدم وهو ما يؤثر على كمية الأكسجين التي تنتقل إلى قلبك، والذي قد يؤدي بدوره إلى الإصابة بنوبة قلبية، وأيضا يزيد من فرص الإصابة بانسداد الشرايين.





4-الوجبات المجمدة:

تجد أن الوجبات المجمدة غالبًا ما تحتوي على مستويات عالية من الصوديوم، والذي يُستخدم بهدف تنكيه الطعام وكذلك كمادة حافظة.





5-الأطعمة المقلية:

فالأطعمة المقلية تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون المتحولة التي تزيد من نسبة الكوليسترول الضار بالجسم ويخفض من نسبة الكوليسترول الجيد.





ونعرض أيضا الآن عدد من الأطعمة التي تُساعد على تقوية جهازك المناعي، بعد إعلان الإعلامي شريف مدكور، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قائلا "جالي فيروس بقالي خمس أسابيع الفيروس ده بيبقى في الدم ومالوش علاج وانا مناعتي ضعيفة بسبب الكيماوي اللي باخده"، وهي:





المشروم يعمل على قتل الفيروسات والبكتيريا.





الشوفان والشعير والأرز البنى، أطعمة فعالة لتعزيز الجهاز المناعي





البصل والثوم، في حالة خضوعك لعلاج كيماوي فينصح بتناول البصل والثوم، لفوائدهما المذهلة في تقوية الجهاز المناعي.





شمع العسل، مفيد جدا للجسم ومقوي للمناعة، نظرا لاحتوائه على الأحماض الأمينية والدهنية.





الليمون والبرتقال والجريب فروت كل هذه الأطعمة غنية بفيتامين “C”، ويعملوا على تعزيز المناعة في الجسم، ومن أفضل الطرق لمحاربة الفيروسات.