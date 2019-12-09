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الشمس يوقع بروتوكول تعاون مع مصر للطيران

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:49 م
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الشمس
الشمس
محمود الشيخ
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وقع مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة الصحفي الإعلامي د. أسامة أبو زيد على بروتوكول تعاون بين نادي الشمس الرياضي وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية يتيح للأعضاء خصومات هائلة على الرحلات الجوية الدولية من الشركة بحلول الأول من يناير ٢٠٢٠.

 

وينص التعاقد مع الشركة على خصم نسبة ١٠٪ على جميع الرحلات الدولية من شركة مصر للطيران ماعدا رحلات الحج والعمرة وذلك من مكتب حجوزات مصر الجديدة، فيما يقدم أيضًا خدمات مميزة للرياضيين.

 

حضر توقيع البروتوكول من مجلس إدارة نادي الشمس، دكتور أسامة أبو زيد رئيس النادي والمهندس حاتم الناقة نائب رئيس النادي والمستشار محسن عبد القادر أمين الصندوق والكابتن أسامة صلاح والكابتن شيدو والكابتن أحمد سمير والكابتن كريم مسعود أعضاء مجلس الإدارة والمحاسب تامر علي المدير التنفيذي للنادي كما حضر المحاسب إيهاب السيد المدير المالي لنادي الشمس.

 

وحضر من شركة مصر للطيران كابتن طيار طارق أشرف الخولي رئيس مجلس إدارة الشركة والأستاذة غادة الخطيب مدير عام الإدارة العامة للتسويق والأستاذة هالة حمدان مدير إدارة الحفلات والمؤتمرات والأستاذ عمرو العدوي رئيس قطاع الشئون التجارية.

 

 

 

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الكلمات المفتاحية

نادي الشمس مصر للطيران شركة مصر للطيران

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