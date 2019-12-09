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القائمة بأعمال السفارة الروسية بمصر تُشيد بأنفاق بورسعيد (صور)

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:48 م
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بوابة الفجر
محمد عزام
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دعمًا للعلاقات المصرية الروسية، استقبلت محافظة بورسعيد، سفتيلانا سوبوفا، القائمة بأعمال السفارة الروسية بالقاهرة، وذلك لافتتاح ميدان ستالينجراد الذي شهد أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى خلال الفترة السابقة، وتفقد المشروعات القومية بالمحافظة.

وبدأت فعاليات الزيارة، بتقديم عرض جماعي للأطفال حاملين أعلام مصر، وسط أجواء من البهجة والترحيب باللواء عادل الغضبان والقائم بأعمال السفارة الروسية، ثم قاما بقص الشريط الأحمر لافتتاح الميدان وخلال الافتتاح تم عرض شرح موجز عن الميدان وتاريخ إنشائه وتسميته.

وعبر محافظ بورسعيد، عن سعادته بهذا الحدث، والذى يعبر عن أهمية الفترة الحالية في تاريخ البلاد، وتشهد تميزا وتطورا في مختلف القطاعات، مؤكدا على فخره بافتتاح ميدان ستالينجراد بحضور القائمة بأعمال السفارة الروسية بالقاهرة والتي تشير إلى عمق الروابط التاريخية بين البلدين.

وأوضح "الغضبان"، أن المحافظة تشهد تغييرا كبيرا في مختلف النواحي الاقتصادية والسياحية والصناعية والصحية والتعليمية والثقافية، والتى تجعل بورسعيد في طريقها للتنمية المستدامة.

واستكملت سفتيلانا سوبوفا، القائمة بأعمال السفارة الروسية فى القاهرة، زيارتها اليوم، بتفقد المنطقة الصناعية يرافقها اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد واللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية، حيث أجرت جولة ميدانية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وقامت بزيارة مصنع الشركة البورسعيدية للأسماك،وتفقدت جميع أقسام المصنع للتعرف على عملية الإنتاج والتشغيل داخل المصنع، كما أجرت زيارة لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ٥٨ مصنعا وتفقدت مصنع إيدج للملابس الجاهزة، حيث تابعت عملية صناعة الملابس بمختلف مراحلها.

وأنهت جولتها داخل المنطقة الصناعية بزيارة مصنع كابسى للدهانات وشاهدت فيلما تسجيليا عن نشأة المصنع والصناعات التي يقدمها، وأجرت سفتيلانا سوبوفا جولة تفقدية بأنفاق ٣ يوليو جنوب بورسعيد، مشيدة بهذا الإنجاز الضخم الذي يضاف لمصر، مؤكدة على أن بورسعيد تشهد فترة مهمة فى إحداث التنمية والتى تجعل منها مدينة مصرية عملاقة تتخذ خطوات نحو مزيد من الاذدهار والتقدم.
القائمة بأعمال السفارة الروسية بمصر تُشيد بأنفاق بورسعيد (صور)
القائمة بأعمال السفارة الروسية بمصر تُشيد بأنفاق بورسعيد (صور)
القائمة بأعمال السفارة الروسية بمصر تُشيد بأنفاق بورسعيد (صور)
القائمة بأعمال السفارة الروسية بمصر تُشيد بأنفاق بورسعيد (صور)
القائمة بأعمال السفارة الروسية بمصر تُشيد بأنفاق بورسعيد (صور)
القائمة بأعمال السفارة الروسية بمصر تُشيد بأنفاق بورسعيد (صور)
القائمة بأعمال السفارة الروسية بمصر تُشيد بأنفاق بورسعيد (صور)
القائمة بأعمال السفارة الروسية بمصر تُشيد بأنفاق بورسعيد (صور)
القائمة بأعمال السفارة الروسية بمصر تُشيد بأنفاق بورسعيد (صور)
القائمة بأعمال السفارة الروسية بمصر تُشيد بأنفاق بورسعيد (صور)
القائمة بأعمال السفارة الروسية بمصر تُشيد بأنفاق بورسعيد (صور)
القائمة بأعمال السفارة الروسية بمصر تُشيد بأنفاق بورسعيد (صور)
القائمة بأعمال السفارة الروسية بمصر تُشيد بأنفاق بورسعيد (صور)
القائمة بأعمال السفارة الروسية بمصر تُشيد بأنفاق بورسعيد (صور)
القائمة بأعمال السفارة الروسية بمصر تُشيد بأنفاق بورسعيد (صور)
القائمة بأعمال السفارة الروسية بمصر تُشيد بأنفاق بورسعيد (صور)
القائمة بأعمال السفارة الروسية بمصر تُشيد بأنفاق بورسعيد (صور)
القائمة بأعمال السفارة الروسية بمصر تُشيد بأنفاق بورسعيد (صور)
القائمة بأعمال السفارة الروسية بمصر تُشيد بأنفاق بورسعيد (صور)
القائمة بأعمال السفارة الروسية بمصر تُشيد بأنفاق بورسعيد (صور)
القائمة بأعمال السفارة الروسية بمصر تُشيد بأنفاق بورسعيد (صور)
القائمة بأعمال السفارة الروسية بمصر تُشيد بأنفاق بورسعيد (صور)
القائمة بأعمال السفارة الروسية بمصر تُشيد بأنفاق بورسعيد (صور)
القائمة بأعمال السفارة الروسية بمصر تُشيد بأنفاق بورسعيد (صور)
القائمة بأعمال السفارة الروسية بمصر تُشيد بأنفاق بورسعيد (صور)
القائمة بأعمال السفارة الروسية بمصر تُشيد بأنفاق بورسعيد (صور)
القائمة بأعمال السفارة الروسية بمصر تُشيد بأنفاق بورسعيد (صور)
القائمة بأعمال السفارة الروسية بمصر تُشيد بأنفاق بورسعيد (صور)
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