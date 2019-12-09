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الأحزاب الإسرائيلية تتفق على موعد الانتخابات

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:45 م
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بوابة الفجر
ترجمة - منة الشريف
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اتفق أكبر حزبين في إسرائيل اليوم الاثنين، على موعد الانتخابات في الثاني من مارس، باستثناء صفقة تقسيم السلطة في اللحظة الأخيرة، حيث يناضل رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" من أجل البقاء السياسي بموجب لائحة اتهام جنائية.

وسوف تنتهي فترة مدتها 21 يومًا، يمكن للبرلمان فيها ترشيح مشرع يتمتع بدعم الأغلبية في محاولة لتشكيل ائتلاف حاكم في الساعة 2200 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء القادم، مما أدى إلى حل المجلس التشريعي وانتخابه في غضون 90 يومًا.

وسيكون هذا الاقتراع الوطني الثالث لإسرائيل في أقل من عام.

كمل تنبأت استطلاعات الرأي الأخيرة بعدم حدوث تغيرات جذرية بين الناخبين منذ الانتخابات غير الحاسمة في أبريل وسبتمبر.

ولم يفز حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو ولا حزب الأزرق والأبيض الذي يتزعمه منافسه الرئيسي، القائد العسكري السابق بيني غانتز، بمقاعد كافية في البرلمان لأغلبية حاكمة في المسابقتين السابقتين.

وتم تفويض الرجلين بمهمة تشكيل ائتلاف، لكنه فشل، ورمي الكرة في ملعب البرلمان.

وتعثرت أحزابهم في محادثات بشأن إدارة "الوحدة" التي يتناوب فيها نتنياهو وغانتس كرئيس للوزراء.

منا أعلن الحزبان، اللذان يختلفان حول من سيخدم الرجل أولًا وإلى متى، أنهما اتفقا على موعد انتخابات 2 مارس.

ويحتاج هذا التاريخ إلى موافقة البرلمان، لكن الحزبين يسيطران على المجلس، ومن المؤكد أنه سيمر.

كما هددت الفوضى السياسية وتحقيقات الفساد المستمرة منذ فترة طويلة بالحد من قبضة نتنياهو التي استمرت عقدًا على السلطة.

وفي الشهر الماضي، اتُهم نتنياهو، 70 عامًا، بالرشوة وانتهاك الثقة والاحتيال.

ونفيًا ارتكاب أي مخالفات، اتهم السلطات القانونية الإسرائيلية بمحاولة "انقلاب" يهدف إلى الإطاحة بزعيم يميني شعبي.

كما زعم النقاد، أن نتنياهو كان يحاول تقويض حكم القانون ووضع موضوع حملة انتخابية يصور نفسه على أنه ضحية "مؤامرة عميقة".

وكرئيس للوزراء، ليس نتنياهو ملزمًا قانونيًا بالاستقالة بعد اتهامه.

وظل رئيس الوزراء المؤقت في المنصب حتى يتم تشكيل حكومة جديدة - وهي عملية قد تمتد أشهر بعد اقتراع مارس إذا تم أخذ بناء التحالف في الاعتبار.

وقبل الانتخابات الوطنية، سيواجه نتنياهو انتخابات قيادة الليكود الداخلية، لم يتم الإعلان عن أي تاريخ، ولم يظهر سوى منافس واحد، وزير الحكومة السابق جدعون سار، دون أي علامات على أي تمرد واسع النطاق لإسقاط نتنياهو.

وفي خطاب ألقاه يوم الأحد الماضي، قال نتنياهو إنه يأمل تجنب إجراء انتخابات أخرى، "لكن إذا فرضت علينا الانتخابات، فسننتصر".
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الكلمات المفتاحية

بنيامين نتنياهو البرلمان الانتخابات الوطنية الأحزاب الإسرائيلية إسرائيل

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