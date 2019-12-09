ترامب يستعد للقاء وزير الخارجية الروسي غدا

نقلت وكالة أنباء انترفاكس عن مصدر بوزارة الخارجية الروسية قوله إن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف سيلتقى بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال محادثاته مع نظيره الامريكى فى واشنطن يوم الثلاثاء.



تأتي زيارة لافروف إلى واشنطن لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو في الوقت الذي وصلت فيه العلاقات الثنائية إلى أدنى مستوياتها بعد الحرب الباردة، والتوتر حول كل شيء بدءا من التدخل المزعوم في الانتخابات حتي الحروب في أوكرانيا وسوريا.



كما أن الوقت ينفد بالنسبة للجانبين للتوصل إلى اتفاق يحل محل أو يمدد معاهدة "ستارت" الخاصة بالأسلحة النووية الجديدة والتي من المقرر أن تنتهي في فبراير 2021.



عرض الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي على الولايات المتحدة تمديد الصفقة دون أي شروط مسبقة أو مزيد من المناقشة.



وأكدت وزارة الخارجية الروسية زيارة لافروف إلى واشنطن في بيان، ولم نشر إلى لقائه مع ترامب، لكن نقلت انترفاكس عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إنه سيعقد هذا الاجتماع.



ونقل عن المصدر قوله "نتوقع أن يستقبل (لافروف) (ترامب) وسيجري محادثات مع (بومبيو)". لم يكن هناك استجابة فورية من الولايات المتحدة.



قالت وكالات الاستخبارات الأمريكية إن روسيا تدخلت في حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016 من أجل إمالة التصويت لصالح ترامب، ونفت موسكو أي تدخل.

