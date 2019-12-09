تاجر يتخلص من حياته بحبوب الغلة في الشرقية

ع" 38 عاما يعمل في مجال الأقمشة مقيم بقرية بني عياط جثة هامدة إثر تناوله 2 قرص غلة.



وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وبسؤال أسرة المتوفى أفادوا بأقدامه على الانتحار بتناول حبوب الغلة لمروره بأزمة مالية بسبب ديون مالية وتحرر محضر بالواقعة.

تخلص رجل يعمل في مجال الأقمشة من حياته بتناول حبوب غلة لمروره بأزمة نفسية بأبو كبير.وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقى مركز شرطة أبو كبير بلاغا من المستشفى المركزي يفيد باستقبال "محمود. ا.