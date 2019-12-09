إغلاق 3 معابر عشوائية على حرم السكة الحديد بقرى البحيرة (صور)

قام محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاي البارود بمحافظة البحيرة اليوم الإثنين، بمتابعة غلق المعابر العشوائية على حرم السكة الحديد بنطاق الوحدة المحلية لقرية قليشان.



حيث تم تشكيل لجنة مكونة من توفيق سليم نائب رئيس المدينة والعقيد أنصاري سمك مأمور هيئة السكة الحديد بالبحيرة والوتر الأسطح رئيس قرية قليشان.



وقامت اللجنة بإغلاق عدد 3 معابر عشوائية على حرم السكة الحديد بالوحدة المحلية لقرية قليشان، عبارة عن المعبر العشوائي بقرية صفية، المعبر العشوائي بقرية الهواري، والمعبر العشوائي بقرية الأربعين.



ومن الجدير بالذكر أنه سيتم غلق كافة المعابر العشوائية بمركز ومدينة إيتاي البارود تباعا بالتنسيق مع الجهات المعنية، طبقا لقرار للواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بغلق جميع المعابر الغير قانونية على السكك الحديدية بنطاق المراكز والمدن والقرى فورا والتنسيق مع الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بفتحها مرة أخرى.