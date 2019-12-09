مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.26% بختام تعاملات اليوم





سوق الأسهم السعودية





أنهي سوق الأسهم السعودية ، تعاملات اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، وصعد المؤشر العام "تاسي"، بنسبة 0.26 بالمائة، بمكاسب بلغت 21.27 نقطة، صعد بها إلى مستوى 8,120.01 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ نهاية جلسة 28 أغسطس 2019 ، وبلغت أحجام التداولات علي عدد 160.570 مليون سهم، وبقيمة 3.99 مليار ريال موزعة على 138.73 الف صفقة، مقابل 103.272 مليون سهم وبقيمة 2.55 مليار ريال قيمة تداولات السوق أمس.









وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق الأسهم السعودية ، فقد تصدر التراجعات سهم نماء للكيماويات بنسبة 2.84 بالمائة، وتلاه سهم السعودي الألماني بنسبة 2.63 بالمائة، كما تراجع أداء سهم أسمنت تبوك بنسبة 2.25 بالمائة ، وفي المقابل تصدر الارتفاعات سهم سيسكو بنسبة 4.82 بالمائة، وتلاه سهم سبكيم بنسبة ارتفاع قدرها 4.23 بالمائة، كما سجل سهم أسمنت القصيم ارتفاعاً بنسبة 4.13 بالمائة.









وعلى صعيد السوق الموازي، فقد فقد أغلق مرتفعا 5.57 بالمائة بنهاية التعاملات الى مستوى 6552.53 نقطة ليربح نحو 345.46 نقطة ، وتصدر الارتفاعات سهم الصمعاني بنسبة 18.41 بالمائة، وتلاه سهم الوطنية للبناء والتسويق بنسبة 7.28 بالمائة،ثم التطويرية الغذائية بنسبة 4.9 بالمائة، فيما كان سهم بحر العرب الأكثر تراجعاً بنسبة 0.61 بالمائة.









وأنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة أمس الأحد بارتفاع ملحوظ، ليواصل ارتفاعه للجلسة الثانية، ويسجل أعلى مكاسبه بأكثر من عام، في ظل ترقب أحداث إدراج أرامكو السعودية.