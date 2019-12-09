الجودو في الصين للمشاركة ببطولة الماستر الدولية .. 272 بساطا منحة من اليابان

تصل مساء اليوم الاثنين بعثة منتخبنا الوطنى الأول للجودو إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة فى بطولة الماستر الدولية التى تقام خلال الفترة من 9 وحتى 14 ديسمبر الجارى ، وتضم البعثة أربعة أفراد برئاسة فوزى الهلباوى عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو ، ومعه السيد أبو الميدان مديرا فنيا ، واللاعبين محمد عبد الموجود وزن 66 كيلو جراما والمصنف رقم 14 عالميا ، ومحمد على عبد العال وزن 81 كيلو جراما المصنف رقم 22 عالميا ، ومنعت الإصابة اللاعب رمضان درويش وزن 100 كيلو جرام والمصنف رقم 7 عالميا من المشاركة فى البطولة ، والتى يشارك فيها أفضل 30 لاعبا على مستوى العالم فى كل وزن .





من جانبه قال المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس مجلس إدارة إتحاد الجودو إن الاتحاد الدولى وافق على طلب نظيره المصرى بدعم 6 لاعبين مصريين ومدرب فى بطولة جراند سلام بباريس والمعسكر الذى يليها خلال الفترة من 6 إلى 13 فبراير المقبل ، وبطولة جراند سلام دوسلدورف بألمانيا والمعسكر الذى يليها خلال الفترة من 20 وحتى 28 فبراير ، حيث يتحمل الاتحاد الدولى قيمة تذاكر السفر والإقامة لعدد 6 لاعبين ومدير فنى فى البطولتين والمعسكرين ، واللاعبون هم محمد عبد الموجود وزن 66 كيلو جراما ، ومحمد على عبد العال وزن 81 كيلو جراما ، ومحمد محى وزن 73 كيلو جراما ، وعلى عيد وزن 73 كيلو جراما ، وعبد الرحمن محمد وزن 81 كيلو جراما ، وحاتم عبد الآخر وزن 90 كيلو جراما ، بالإضافة إلى السيد ابو ميدان مديرا فنيا ، ويسافر مع البعثة التى يرأسها العقيد أحمد صابر إلى باريس اللاعبين أحمد عبد الرحمن وزن 66 كيلو جراما ، وعلى حازم وزن 90 كيلو جراما على نفقة الاتحاد المصرى للجودو .





أضاف مطيع فخر الدين أن الاتحاد أتفق مع وزارة الشباب والرياضة على توفير شركتين لرعاية اللاعبين محمد عبد الموجود ومحمد على عبد العال خلال الفترة المقبلة ، وسيتم توقيع العقود الاسبوع القادم بين اللاعبين ومسؤلى الشركتين لرعايتهما حتى دورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل ، لافتا إلى أنه اتفق أيضا مع السيد يامشتا رئيس اللجنة الأوليمبية اليابانية ورئيس الاتحاد اليابانى للجودو على دعم الاتحاد المصرى بعدد 272 بساطا للجودو ، وتم إرسال الابسطة إلى ميناء الاسكندرية وجارى حاليا اتخاذ إجراءات الاستتخلاص الجمركى ، تمهيدا لوضعها فى مخازن الاتحاد .





أشار مطيع إلى أن مجلس إدارة الاتحاد قرر تنظيم معسكر إعداد للمنتخب الأول فى النمسا خلا الفترة من 6 وحتى 14 يناير المقبل ، يضم اللاعبون