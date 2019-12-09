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الجودو في الصين للمشاركة ببطولة الماستر الدولية .. 272 بساطا منحة من اليابان

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:40 م
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مجلس إدارة اتحاد الجودو
مجلس إدارة اتحاد الجودو
الفجر الرياضي
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تصل مساء اليوم الاثنين بعثة منتخبنا الوطنى الأول للجودو إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة فى بطولة الماستر الدولية التى تقام خلال الفترة من 9 وحتى 14 ديسمبر الجارى ، وتضم البعثة أربعة أفراد برئاسة فوزى الهلباوى عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو ، ومعه السيد أبو الميدان مديرا فنيا ، واللاعبين محمد عبد الموجود وزن 66 كيلو جراما والمصنف رقم 14 عالميا ، ومحمد على عبد العال وزن 81 كيلو جراما المصنف رقم 22 عالميا  ، ومنعت الإصابة اللاعب رمضان درويش وزن 100 كيلو جرام والمصنف رقم 7 عالميا من المشاركة فى البطولة ، والتى يشارك فيها أفضل 30 لاعبا على مستوى العالم فى كل وزن .

من جانبه قال المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس مجلس إدارة إتحاد الجودو إن الاتحاد الدولى وافق على طلب نظيره المصرى  بدعم 6 لاعبين مصريين ومدرب فى بطولة جراند سلام بباريس والمعسكر الذى يليها خلال الفترة من 6 إلى 13 فبراير المقبل ، وبطولة جراند سلام دوسلدورف بألمانيا والمعسكر الذى يليها خلال الفترة من 20 وحتى 28 فبراير ، حيث يتحمل الاتحاد الدولى قيمة تذاكر السفر والإقامة لعدد 6 لاعبين ومدير فنى فى البطولتين والمعسكرين ، واللاعبون هم محمد عبد الموجود وزن 66 كيلو جراما ، ومحمد على عبد العال وزن 81 كيلو جراما ، ومحمد محى وزن  73 كيلو جراما ، وعلى عيد وزن 73 كيلو جراما ، وعبد الرحمن محمد وزن  81 كيلو جراما ، وحاتم عبد الآخر وزن 90 كيلو جراما ، بالإضافة إلى السيد ابو ميدان مديرا فنيا ، ويسافر مع البعثة التى يرأسها العقيد أحمد صابر إلى باريس اللاعبين أحمد عبد الرحمن وزن 66 كيلو جراما ، وعلى حازم وزن 90 كيلو جراما على نفقة الاتحاد المصرى للجودو .

أضاف مطيع فخر الدين أن الاتحاد أتفق  مع وزارة الشباب والرياضة على توفير شركتين لرعاية اللاعبين محمد عبد الموجود ومحمد على عبد العال خلال الفترة المقبلة ، وسيتم توقيع العقود الاسبوع القادم بين اللاعبين ومسؤلى الشركتين لرعايتهما حتى دورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل ، لافتا إلى أنه اتفق أيضا مع السيد يامشتا رئيس اللجنة الأوليمبية اليابانية ورئيس الاتحاد  اليابانى للجودو على دعم الاتحاد المصرى  بعدد 272  بساطا للجودو ، وتم إرسال الابسطة إلى ميناء الاسكندرية وجارى حاليا اتخاذ إجراءات الاستتخلاص الجمركى ، تمهيدا لوضعها فى مخازن الاتحاد .

أشار مطيع إلى أن مجلس إدارة الاتحاد قرر تنظيم معسكر إعداد للمنتخب الأول فى النمسا خلا الفترة من 6 وحتى 14 يناير المقبل ، يضم اللاعبون 
 محمد عبد الموجود وأحمد على وزن 66 كيلوجراما ، ومحمد على عبد العال وزن 81 كيلوجراما ، زمحمد محى وزن 73 كيلو جراما ، وعلى عيد وزن 73 كيلو جراما ، وعبد الرحمن محمد وزن 81 كيلو جراما ، وعلى حازم وحاتم عبد الآخر وزن 90 كيلو جراما ، ومعهم السيد أبو ميدان مديرا فنيا ، استعدادا لبطولات الجراند سلام فى ألمانيا وفرنسا .
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