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مدمن ستات

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:35 م
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مدمن ستات
مدمن ستات
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مساء الخير استاذة نيفين .. اشكرك في كل مرة تفيديني بالرد لكن مشكلتي اليوم غريبة شوية .. انا مدمن بس مش مخدرات .. انا مدمن معاشرة النساء والشراء بداعي وبدون واكل الشيكولاتة .. كله يهون لكن موضوع الستات دة مضايقني لانه ممكن يخرب بيتي خصوصا اني متجوز من انسانه الكل يشهد لها بالجمال وحسن الخلق.. هل فيه حل للموضوع دة 
م.ن

فضفضة
محررة الصفحة .. نيفين حجازي
الادمان ليس ادمان مخدرات فقط .. وحقا لقد ذكر في كتب الطب النفسي انه عادة ما يكون صاحب الشىء المدمن يكون شخصية اعتمادية .. مثال : اول ما تتعرض لضيق يصعب عليك تحمله تلجآ الي احد الاشياء التي تدمنها مثل عند النساء في اكل الشيكولاته او الشوبينج حتي الافلاس
هذه الحالة ليست من الامور الصعبة في العلاج بل لابد وان تلجآ لطبيب ليعرف اسباب وخلفيات هذه الانواع من الادمان كي يستطيع معالجتك والتخلص تماما منها الي الابد

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