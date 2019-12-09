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اهم واقوى عروض كارفور في مصر 2019 حتى 15 ديسمبر الجارى
الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:32 م
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عروض كارفور
يقدم كارفور باقى كبيرة من العروض والخصومات على عدد كبير من السلع المختلفة خلال شهر ديسمبر الجارى، وتاتى هذه العروض بعد خصومات دامت لمدة اسبوعينوهى ما عرفت بعروض البلاك فرايداى التى دامت اسبوعين خلال شهر نوفمبر الماضي وننشر فيما يلي كتالوج عروض كارفور شهر ديسمبر خلال الفترة الحالية التى من المقرر استمرار حتى 15 ديسمبر الجارى وبدأت من 1 ديسمبر وجاءت عروض كارفور شهر ديسمبر على النحو التالي:
عروض كارفور خلال شهر ديسمبر الجارى على السلع الغذائية
تستمر عروض كارفور في مصر حتى منتصف شهر ديسمبر الجارى وتتضمن الكثير من السلع الغذائية التى تحظى باهتمام الكثير من المستهلكين ومنها اللحم بالوزن والدواجن ساديا بالإضافة الى عروض البرجر والدواجن المجمدة من انواع كوكى والمراعي وحلوانى وغيرها ، فضلا عن عروض منتجات الألبان التى شملا الجبن الرومى والجبن الفيتا والجبن الشيدر بانواع مختلفة.
عروض كارفور خلال شهر ديسمبر على اجهزة التلفزيون
تضمنت عروض كارفور الجديدة خصومات كبيرة على تلفزيونات سامسونج وال جى وتورنيدو فضلا عن الهواتف المحمولة من انهواع انفينكس وسامسونج وشاومى وغيرها، ومن أهم الخصومات التى يطرحها كارفور خلال الوقت الحالى جاءت على المعلبات والاغذية المحفوظة المعلبات مثل التونة والكومبت والمشروم والذرة الحلوة وغيرها ووسائل التسلية والحلوى مثل الشيكولاته والبسكويت والحلوى المتنوعة، ليس ذلك وحسب وإنما شملت العروض المنظفات وادوات العناية الشخصية.
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