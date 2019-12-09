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اهم واقوى عروض كارفور في مصر 2019 حتى 15 ديسمبر الجارى

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:32 م
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عروض كارفور
عروض كارفور
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عروض كارفور

 يقدم كارفور باقى كبيرة من العروض والخصومات على عدد كبير من السلع المختلفة خلال شهر ديسمبر الجارى، وتاتى هذه العروض بعد خصومات دامت لمدة اسبوعينوهى ما عرفت بعروض البلاك فرايداى التى دامت اسبوعين خلال شهر نوفمبر الماضي وننشر فيما يلي كتالوج عروض كارفور شهر ديسمبر خلال الفترة الحالية التى من المقرر استمرار حتى 15 ديسمبر الجارى وبدأت من 1 ديسمبر وجاءت عروض كارفور شهر ديسمبر على النحو التالي:
اهم واقوى عروض كارفور في مصر 2019 حتى 15 ديسمبر الجارى
اهم واقوى عروض كارفور في مصر 2019 حتى 15 ديسمبر الجارى
اهم واقوى عروض كارفور في مصر 2019 حتى 15 ديسمبر الجارى
اهم واقوى عروض كارفور في مصر 2019 حتى 15 ديسمبر الجارى
اهم واقوى عروض كارفور في مصر 2019 حتى 15 ديسمبر الجارى
اهم واقوى عروض كارفور في مصر 2019 حتى 15 ديسمبر الجارى
اهم واقوى عروض كارفور في مصر 2019 حتى 15 ديسمبر الجارى
اهم واقوى عروض كارفور في مصر 2019 حتى 15 ديسمبر الجارى
اهم واقوى عروض كارفور في مصر 2019 حتى 15 ديسمبر الجارى
اهم واقوى عروض كارفور في مصر 2019 حتى 15 ديسمبر الجارى
اهم واقوى عروض كارفور في مصر 2019 حتى 15 ديسمبر الجارى
اهم واقوى عروض كارفور في مصر 2019 حتى 15 ديسمبر الجارى
اهم واقوى عروض كارفور في مصر 2019 حتى 15 ديسمبر الجارى
اهم واقوى عروض كارفور في مصر 2019 حتى 15 ديسمبر الجارى
اهم واقوى عروض كارفور في مصر 2019 حتى 15 ديسمبر الجارى


عروض كارفور خلال شهر ديسمبر الجارى على السلع الغذائية
 تستمر عروض كارفور في مصر حتى منتصف شهر ديسمبر الجارى وتتضمن الكثير من السلع الغذائية التى تحظى باهتمام الكثير من المستهلكين ومنها اللحم بالوزن والدواجن ساديا بالإضافة الى عروض البرجر والدواجن المجمدة من انواع كوكى والمراعي وحلوانى وغيرها ، فضلا عن عروض منتجات الألبان التى شملا الجبن الرومى والجبن الفيتا والجبن الشيدر بانواع مختلفة.





اهم واقوى عروض كارفور في مصر 2019 حتى 15 ديسمبر الجارى
اهم واقوى عروض كارفور في مصر 2019 حتى 15 ديسمبر الجارى
اهم واقوى عروض كارفور في مصر 2019 حتى 15 ديسمبر الجارى
اهم واقوى عروض كارفور في مصر 2019 حتى 15 ديسمبر الجارى
اهم واقوى عروض كارفور في مصر 2019 حتى 15 ديسمبر الجارى
اهم واقوى عروض كارفور في مصر 2019 حتى 15 ديسمبر الجارى
اهم واقوى عروض كارفور في مصر 2019 حتى 15 ديسمبر الجارى
 عروض كارفور خلال شهر ديسمبر على اجهزة التلفزيون

 تضمنت عروض كارفور الجديدة خصومات كبيرة على تلفزيونات سامسونج وال جى وتورنيدو فضلا عن الهواتف المحمولة من انهواع انفينكس وسامسونج وشاومى وغيرها، ومن أهم الخصومات التى يطرحها كارفور خلال الوقت الحالى جاءت على المعلبات والاغذية المحفوظة المعلبات مثل التونة والكومبت والمشروم والذرة الحلوة وغيرها ووسائل التسلية والحلوى مثل الشيكولاته والبسكويت والحلوى المتنوعة، ليس ذلك وحسب وإنما شملت العروض المنظفات وادوات العناية الشخصية.

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