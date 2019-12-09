اهم واقوى عروض كارفور في مصر 2019 حتى 15 ديسمبر الجارى

عروض كارفور





يقدم كارفور باقى كبيرة من العروض والخصومات على عدد كبير من السلع المختلفة خلال شهر ديسمبر الجارى، وتاتى هذه العروض بعد خصومات دامت لمدة اسبوعينوهى ما عرفت بعروض البلاك فرايداى التى دامت اسبوعين خلال شهر نوفمبر الماضي وننشر فيما يلي كتالوج عروض كارفور شهر ديسمبر خلال الفترة الحالية التى من المقرر استمرار حتى 15 ديسمبر الجارى وبدأت من 1 ديسمبر وجاءت عروض كارفور شهر ديسمبر على النحو التالي: