مؤشر سوق دبي المالي يخسر 9.4 نقاط في ختام جلسة الإثنين





سوق دبي المالي





أنهي سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.35% خاسرا 9.45 نقطة ليغلق عند مستوى 2684.44 نقطة، بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات ، وبلغت أحجام التداول ، بسوق بي المالي اليوم 138.8 مليون سهم محققة ما قيمته 177.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 3155 صفقة لعدد 35 سهما، وارتفع 13 سهما، وانخفض 20 سهما، واستقر سهمين.









وعلي مستوي أداء القطاعات بسوق دبي المالي ،فقد تراجع 7 قطاعات، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.67%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.64%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.39%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.32%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.17%، فقطاع الاستثمار بنسبة 0.61%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع البنوك وحيدا بنسبة 0.74%.









وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق دبي المالي ، فقد تصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 10%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 8.19%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 6.90%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 6.56%.