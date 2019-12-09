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عاجل- ميسي خارج قائمة برشلونة لموقعة إنتر ميلان غدًا

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:33 م
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ميسي
ميسي
علي نبوي
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أعلن الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة إنتر ميلان غدًا في دوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة ضيفًا على إنتر ميلان مساء غد الثلاثاء في الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ولم تشهد قائمة برشلونة تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي حيث فضل فالفيردي إراحته بعدما ضمن التأهل للدور المقبل من البطولة كأول المجموعة.

وضمت قائمة برشلونة كلا من :-

تير شتيجين - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - توديبو - لويس سواريز - نيتو - لينجليت - موسى واجيه - أنطوان جريزمان - ألينا - فرانكي دي يونج - فيدال - أومتيتي - جونيور فيربو - إيناكي بينا - كارليس بيريز - ريكي بيوج - أنسو فاتي - أروخو - مورير.
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الكلمات المفتاحية

ميسي برشلونة وانتر برشلونة انتر ميلان

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