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تباين بأداء مؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:26 م
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بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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بورصة الكويت

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تباين بأداء المؤشرات ، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.35% رابحا 21.41 نقطة ليغلق عند مستوى 6095.65 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.59% رابحاً 39.73 نقطة ليغلق عند مستوى 6747.19 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.35% خاسراً 16.8 نقطة ليغلق عند مستوى 4809.55 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت اليوم  علي عدد 194.6 مليون سهم بقيمة 33.5 مليون دينار كويتى عبر 7796 صفقة.
 

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.78%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.21%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.08%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 5.39%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.71%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.61%.
 

وعنةالأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً ببورصة الكويت اليوم ، فقد جاء سهم "شركة العيد للأغذية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.86%، تليه شركة اكتتاب القابضة بنسبة 6.80%، ثم شركة بيت الأوراق المالية بنسبة 5.92%، فيما تصدر سهم "شركة سنام العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 11.69% ثم الشركة الوطنية للخدمات البترولية بنسبة 9.94%
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