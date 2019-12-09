20 يناير.. محاكمة مدرس تحرش بـ 5 طلاب أثناء درس خصوصي بالإسكندرية

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار يسري عبد الرحمن محمد رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار ياسر محمد عبده الوصيف، والمستشار عماد ابو الحسن عبد اللاه، وسكرتير الجنايات وليد محمد محب، محاكمة المدعو "م.ع.م" مدرس لاتهامه بهتك عرض طالبين والتحرش ب3 آخرين لجلسة 20يناير القادم.



وتعود أحداث القضية رقم 1078 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة اللبان، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة اللبان يفيد ببلاغ من عدد من أولياء الأمور بقيام مدرس بهتك وعرض أبنائهم بدائرة القسم.



وكانت تحريات ضباط قسم شرطة اللبان أن المدعو "م.ع.م" 51عاما مدرس ابتدائي عقب قيامه بإعطاء عدد من الطالبات درس قام بهتك عرض المجني عليهما "س.ال.أ" و"ج.ن.م" بأن قام بالامساك بأماكن العفة وملامسة أجسادهم وتحرش بكل من "ر.م.م" و"م.م.ف" و"ن.ح.ع" بنزع ملابسه من أسفل أمامهم وكشف عورته وبعرض القضية علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي حدد جلسة 20يناير القادم لمحاكمته.