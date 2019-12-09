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جمال شقرة: عمرو واكد خان مصر مثل محمد علي وخالد أبو النجا.. معارض برتبة عميل

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:26 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور جمال شقرة، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة عين شمس سابقا، إن الفنان الهارب عمرو واكد هو أحد العملاء الذين خانوا مصر وترابها، مثله مثل خالد أبو النجا، ومحمد علي، فهم مجموعة من الخونة والعملاء.

وأشار "شقرة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن عمرو واكد هو معارض بدرجة عميل، موضحا أن المعارض الوطني يعارض داخل بلاده، مضيفا أن واكد ممثل من الدرجة الثانية، حيث أنه منذ 47 عاما وهو في الحقل الفني ولا يوجد لديه إنجاز فني.

وأضاف أن واكد يدور حيث توجد الدولارات المشبوهة التي يحصل عليها، لافتًا إلى أنه لا يجب أن نتعاطف مع الخائنين لبلدهم، مؤكدا أن واكد جزء من "اللوبي" المهاجم لمصر، ولا يعمل منفردا.
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