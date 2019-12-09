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عاصم فرج يُحذر ربات البيوت من الإصابة بإحدى أنواع الفطريات بسبب المياه

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:23 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور عاصم فرج أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، إن فطريات الكانديدا من أكثر الأمراض المنتشرة في مصر، مناشدة أي امرأة تتجه لعمل بديكير أن تأخذ أدواتها الشخصية معها.

وأوضح "فرج"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الاثنين، أن قطريات الكانديدا تُصيب أيادي العاملين بصناعة المخللات أو عصير القصب، حيث يُصاب بها من يستخدم المياه بكثرة.

ووجه أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، نصائح لربات البيوت والعاملين بمهن تعتمد على كثرة استخدام المياه، أنه حال وجود أي تغيير لون في الأظافر من الجوانب يعني أنه مصاب بفطريات، ويتم إعطاءه دواء إيتراكونازول، لمدة قد تصل لـ 3 شهور حسب الاصابة.
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