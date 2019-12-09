طلع راجل في شهادة الميلاد بس

متجوزة بق كبير كل ما اطلب منه حاجة يقولي طلباتك اوامر ولا بشوف من وشه حاجة .. حتي علاقتنا الخاصة وصل الحال بية لاني بقيت اطلبها صحيح هوة شغله غلس وصعب لكن مش معقول اكون متجوزة منظر من ساعة ما اتجوزنا وانا حاسة كمان انه بيتهرب من الدخول في علاقة حميمة سآلته الرد المعتاد تعبان .. تعبان ايه واحنا عرسان جداد .. انا بسمع من صاحباتي ان ازواجهم بيسووا الهوايل اشمعني جوزي اللي عايش في دور تعبان طول الوقت والله حرام عليه كدة امال هوة اتجوز ليه .. كان سابني لراجل يقدرني .. المصيبة الكبري .. اكتشفت ان فيه واحد صاحبه دايما بيجيله في وقت معين من الشهر لما اتكررت الحكاية لاحظت الموضوع دة المهم لقيته بيناوله حاجة ويشيلها في جيبه زي الحرامية قمت مقررة اقوم بدور المفتش كورومبو وفعلا اكتشفت حاجة .. انه بياخد حاجة زي الفياجرا واكتشفت دة لما كتبت اسم الدوا علي النت وعرفت انه من الحاجات اللي بتتاخد للتقوية الجنسية .. واللي اكدلي انه مش سليم انه دايما بيجيله زي كرامب في جنبه لما يحن عليه ويعاشرني واساله مالك يقولي مش قلتلك اني تعبان وانتي مش حاسة بية .. بالذمة دة راجل دة .. خلاصته انا محتاجة حل وبسرعة

ن.م





فضفضة

محررة الصفحة .. نيفين حجازي

اري انه من الضروري قبل اي حلول ان يعترف الزوج اولا انه يتناول هذه النوعية من الاقراص ويصارحك بالسبب الذي دفعه الي هذا .. من هنا يمكنك معرفة حجم المشكلة وابعادها ان هو يآخذها من باب اطالة المده ام لديه مشكلة في الانتصاب من الاساس ام ادمن هذه الاقراص فاصبح لا يستطيع المعاشرة الا بالاقراص وغيرها من الاسباب .. وفي كل الاحوال لابد ان يعرض نفسه علي طبيب للتخلص تماما من وجود اي مشكلة ان وجد



