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محافظ الدقهلية يقرر إغلاق ملاهي بالمنصورة بعد إصابة 14 تلميذا

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:16 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية منال الغندور السكرتير المساعد بتشكيل لجنة لإيقاف أعمال ملاهي بالمنصورة عن العمل وإغلاقها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه صاحبها بعد تعرض تلاميذ مدرسة طلخا المتميزة للغات 2 لحادث سقوط من إحدى الألعاب بداخلها.

ووجه محافظ الدقهلية بمرور اللجنة المشكلة على جميع الملاهي بالمحافظة لمعاينتها وعرض تقرير مفصل عن حالتها ومدي توافر أدوات السلامة والأمان فيها.

ووجه محافظ الدقهلية السكرتير العام والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالتوجه للمستشفى وتوفير كافة أنواع العلاج اللازم والرعاية المطلوبة لطلاب مدرسة طلخا المتميزة للغات 2 المصابين.

وأكد محافظ الدقهلية على أن جميع التلاميذ البالغ عددهم 14 تلميذا وتلميذة بخير وتم نقلهم لمستشفى السلاب بالمنصورة وخروج 9 منهم بعد تحسن حالتهم وتم عمل جبيرة باليد والقدم لاثنين وخروجهم وحجز 3 تلاميذ للمتابعة والملاحظة.

وأوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن التلاميذ تعرضوا لحادث سقوط إحدى الألعاب بهم أثناء قضائهم رحلة مدرسية بمدينة ملاهي بارادايس بالمنصورة.
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