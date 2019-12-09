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شريف مدكور يتحدث لـ"الفجر الفني" عن حالته الصحية: درجة حرارتي ٣٩,٥ وأعاني من الأنيميا

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:14 م
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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صرح الإعلامي شريف مدكور، أنه يمارس حياته بشكل طبيعي، ولا يحمل أي شيء من الحزن واليأس.

 

وأضاف "مدكور" لـ"الفجر الفني" أنه منتظم فى تقديم برنامجه "شارع شريف"، الذي يعرض على قناة الحياة الفضائية.

 

وأشار شريف مدكور بالأمس من خلال بث مباشر قام به على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، أنه أصيب بفيروس يصيب الجسم بسبب ضعف المناعة، وبسبب جرعات "الكيماوي"، الذي يعالج به.

 

كما أوضح مدكور أنه لم يلتزم بتعليمات الأطباء الخاصة بمنع انتقال العدوي ومنها عدم السلام وتقبيل الآخرين، وأنه خالف هذه التعليمات وكان يمارس حياته بشكل طبيعي، لافتاً أنه يعاني من هذا الفيروس وأن درجة حرارته ٣٩,٥ درجة منذ شهر، كما أنه يعاني من الأنيميا.

 

واختتم شريف حديثه بنصيحة لكل مرضى السرطان، وهى عدم القلق وإتباع تعليمات الأطباء، مشيراً إلى أن ما حدث له يرجع لخطأ منه لأنه خالف تعليمات الأطباء.

 

يشار إلى أن الإعلامي شريف مدكور يقدم برنامج "٤ شارع شريف"، عبر قناة "الحياة"، ويذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الرابعة مساء.

 

برنامج "٤ شارع شريف" يبدأ بفقرة المطبخ مع فريدة موسي، ثم فقرة هنلف الدنيا مع الدكتور علي القريعي والحديث عن "سلوفاكيا"، وبعدها فقرة فاشون شو مع مصممة الأزياء شيماء الشعراوي.

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