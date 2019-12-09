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محافظ القليوبية: إنذار مقاول تطوير مستشفى القناطر لتأخر تنفيذ المشروع.. لا مكان للمقصرين

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:13 م
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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وجه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إنذارا شديد اللهجة لمقاول أعمال تطوير مستشفى القناطر الخيرية الجديد بسبب بطء أعمال المشروع حيث أمر المحافظ بتشكيل لجنة هندسية من المحافظة والوحدة المحلية بالقناطر لمراجعة حجم أعمال المستشفى ومطابقتها بحدول التنفيذ مع إنذار المقاول بسحب كافة الأعمال بسبب التاخير في التنفيذ.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ الأولى بمركز ومدينة القناطر عقب توليه المسئولية محافظا للإقليم. 

وشارك في الجولة اللواء ضياء الدين عبد الحميد رئيس مجلس مدينة القناطر والمهندس محمود السعدي نائب وزير الري والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والنائب حاتم عبد الحميد عضو مجلس النواب عن دائرة القناطر. 

ووعد المحافظ خلال الجولة بسرعة طرح منطقة مرجانه السياحية بالحدائق للاستثمار السياحي وتنفيذ خطة الدولة لاستغلال جزيرة الشعير سياحيا وإستثماريا حيث تفقد مركز المؤتمرات والإستراحة ومنطقة جزيرة الشعير وبحث أهم مشاكلها بالتعاون مع جهات الولاية وعلي راسها وزارة الري.

وأكد المحافظ أنه لا مكان للمقصرين بيننا الفترة القادمة لا تحتاج الجلوس على المكاتب مشيرا أن الجولات مستمرة يوميا على كافة القطاعات في أي لحظة سواء فجرا أو نهارا أو ليلا لكشف الفساد وأجه القصور وتحويل المخالفين للنيابة العامة ليكونوا عبرة لغيرهم ومكافأة المنضبط.

وشدد المحافظ على ضرورة دفع الأعمال بالمشروعات المتعثرة دفع وسرعة الأداء والإنجاز لخدمة المواطنين.

وقال المحافظ إنه لا مكان لأي متقاعس من المسئولين داخل دولاب العمل خصوصا في هذه المرحلة التي تتطلب منا جميعا بذل المزيد من الجهد في خدمة المواطنين قائلا: "إننا لا نملك رفاهية الوقت وهراقب المسئولين بكافة الوسائل".
محافظ القليوبية: إنذار مقاول تطوير مستشفى القناطر لتأخر تنفيذ المشروع.. لا مكان للمقصرين
محافظ القليوبية: إنذار مقاول تطوير مستشفى القناطر لتأخر تنفيذ المشروع.. لا مكان للمقصرين
محافظ القليوبية: إنذار مقاول تطوير مستشفى القناطر لتأخر تنفيذ المشروع.. لا مكان للمقصرين
محافظ القليوبية: إنذار مقاول تطوير مستشفى القناطر لتأخر تنفيذ المشروع.. لا مكان للمقصرين
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