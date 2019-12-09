Advertisements
Advertisements
Advertisements

سكرتير مساعد الدقهلية تطمئن على التلاميذ مصابي الملاهي بالمنصورة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:13 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
توجهت منال الغندور، سكرتير عام مساعد محافظ الدقهلية، إلى مدينة الملاهي على رأس حملة لمعاينة الملاهي والتأكد من التزامها بالشروط ومطابقة المواصفات من حيث السلامة والتصاريح وذلك عقب إصابة ١٤ تلميذ من مدرسة داخل الملاهي.

ويأتي ذلك بعد أن اطمأنت الغندور على صحة وسلامة التلاميذ، وصرح لعدد منهم بالخروج من المستشفى.

وارتفع عدد الإصابات بين التلاميذ إلى ١٤ تلميذا، إثر سقوط لعبة بهم داخل ملاهي خاصة.

وأكد مصدر من تعليم محافظة الدقهلية، على أن تلاميذ مدرسة طلخا للغات 2 جميعهم بحالة صحية مستقرة وصرح لهم بالخروج من المستشفى باستثناء تلميذة واحدة أصيبت بكسر في الساق، تم حجزها لحين انتهاء الإسعافات اللازمة لها.

وأشار إلى أن مدرسة طلخا للغات 2، قد نظمت رحلة اليوم الاثنين، إلى مدينة ملاهي، وسقط الطبق الطائر بما يقرب من 1٤ تلميذ أثناء ركوبهم به.

وأوضح تنوعت الإصابات بين كدمات وجروح بسيطة، باستثناء تلميذة واحدة، وصرح للجميع بالخروج وعادوا لأسرهم. أثناء رحلة مدرسية.

وكان تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من ادارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بسقوط أحد الألعاب بملاهى براديس بالمنصورة بتلاميذ رحله مدرسية ووجود ما يقرب من 14 تلميذا مصابا واحدة منهم بحالة خطيرة.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف لمكان البلاغ وتبين أن التلاميذ تابعين لمدرسة طلخا المتميزة للغات ٢ وتم نقلهم إلى مستشفى السلاب بالمنصورة وتنوعت الاصابات ما بين كدمات وجروح.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.
سكرتير مساعد الدقهلية تطمئن على التلاميذ مصابي الملاهي بالمنصورة
سكرتير مساعد الدقهلية تطمئن على التلاميذ مصابي الملاهي بالمنصورة
سكرتير مساعد الدقهلية تطمئن على التلاميذ مصابي الملاهي بالمنصورة
سكرتير مساعد الدقهلية تطمئن على التلاميذ مصابي الملاهي بالمنصورة
سكرتير مساعد الدقهلية تطمئن على التلاميذ مصابي الملاهي بالمنصورة
سكرتير مساعد الدقهلية تطمئن على التلاميذ مصابي الملاهي بالمنصورة
Advertisements

أخبار تهمك

احمد سامي لـ"الفجر الرياضي" : الأهلي والزمالك لن يتأهلا إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ ساعة و 27 دقيقة

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة.. إصابة خطيرة تضرب لاعب الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ ساعة

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ 18 دقيقة

سر عقوبة الأهلي لربيعة وتجاهل أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ يوم

مفاجأة.. الأهلي يحدد أول الراحلين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- ميسي خارج قائمة برشلونة لموقعة إنتر ميلان غدًا

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على أسباب الحكم الصادر ضد المقاول محمد علي بتهمة التهرب الضريبي

منذ أقل من ساعتين

كريستيانو رونالدو "نادم على مغادرة ريال مدريد"

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:18 م

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

02:56 م

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

02:01 م

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

02:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status