سكرتير مساعد الدقهلية تطمئن على التلاميذ مصابي الملاهي بالمنصورة

توجهت منال الغندور، سكرتير عام مساعد محافظ الدقهلية، إلى مدينة الملاهي على رأس حملة لمعاينة الملاهي والتأكد من التزامها بالشروط ومطابقة المواصفات من حيث السلامة والتصاريح وذلك عقب إصابة ١٤ تلميذ من مدرسة داخل الملاهي.



ويأتي ذلك بعد أن اطمأنت الغندور على صحة وسلامة التلاميذ، وصرح لعدد منهم بالخروج من المستشفى.



وارتفع عدد الإصابات بين التلاميذ إلى ١٤ تلميذا، إثر سقوط لعبة بهم داخل ملاهي خاصة.



وأكد مصدر من تعليم محافظة الدقهلية، على أن تلاميذ مدرسة طلخا للغات 2 جميعهم بحالة صحية مستقرة وصرح لهم بالخروج من المستشفى باستثناء تلميذة واحدة أصيبت بكسر في الساق، تم حجزها لحين انتهاء الإسعافات اللازمة لها.



وأشار إلى أن مدرسة طلخا للغات 2، قد نظمت رحلة اليوم الاثنين، إلى مدينة ملاهي، وسقط الطبق الطائر بما يقرب من 1٤ تلميذ أثناء ركوبهم به.



وأوضح تنوعت الإصابات بين كدمات وجروح بسيطة، باستثناء تلميذة واحدة، وصرح للجميع بالخروج وعادوا لأسرهم. أثناء رحلة مدرسية.



وكان تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من ادارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بسقوط أحد الألعاب بملاهى براديس بالمنصورة بتلاميذ رحله مدرسية ووجود ما يقرب من 14 تلميذا مصابا واحدة منهم بحالة خطيرة.



وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف لمكان البلاغ وتبين أن التلاميذ تابعين لمدرسة طلخا المتميزة للغات ٢ وتم نقلهم إلى مستشفى السلاب بالمنصورة وتنوعت الاصابات ما بين كدمات وجروح.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.