عفوا .. المدام مش مقاسي

انا اسف لارسالي هذه الرسالة لكن انا غلبت من التفكير ومش لاقي حل واسف لباقي القراء يمكن يقولوا علية راجل مش كويس انما والله العظيم انا في ازمة .. انا تجوزت البنت اللي حبيتها ولقيت فيها الزوجة المناسبة لكن في ليلة الدخلة اكتشفت عفوا عفوا عفوا ان مفيش تناسق في مقاسات اعضاءنا التناسلية هية اوسع شوية وعشان ما اظلمهاش يمكن انا اللي عندي العيب والعضو الذكري اصغر من الطبيعي مش عارف وطبعا النتيجة معروفة اني مش عارف اتمتع معاها باي شكل وعلي اي وضع .. وهية ياعيني اكيد عندها نفس الاحساس لكن محرجة تتكلم وفي النهاية احنا الاتنين بقينا في شهر العسل بنتجنب نقرب لبعض ودة وضع مش طبيعي .. هل ممكن يا استاذة تلاقيلي حل بعيد عن فكرة الطلاق لانها ست ممتازة واخلاقها هايلة بس انا تعبان ومضايق جدا

ا.ك





فضفضة

محررة الصفحة .. نيفين حجازي

استاذي الفاضل يمكنك بكل بساطة ان تعرض نفسك وزوجتك علي اطباء متخصصين نساء وتجميل .. لقد قرآت منذ فترة عن حلول لهذه المشكلة من خلال تجميل عضو المرآة بجراحة بسيطة للحصول علي الاتساع المناسب وفي الوقت نفسه يمكنك ان تعرض نفسك علي نفس طبيب التجميل او امراض ذكورة ربما يكون هناك حلا ان كانت المشكلة لديك .. احيانا تلجآ النساء لهذا النوع من التجميل بعد الولادة المتكررة . وان شاء الله ستجد الحل النهاءي لدي احدي الاطباء



