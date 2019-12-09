"الأرصاد": ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدًا

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا ما زالنا نستمتع بالاستقرار والطقس الخريفي الممتع، خاصة أن الطقس يميل للدفء مع سطوع أشعة الشمس.



وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الاثنين، أنه من الوارد تكون سحب منخفضة ومتوسطة وتساقط أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية، وقد تمتد للقاهرة فرص تساقط أمطار خفيفة على القاهرة بمناطق دون أخرى.



وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أننا قد نشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة غدًا لتصل درجة الحرارة على القاهرة 23-24 درجة، على أن تعود لمعدلاتها الطبيعية اعتبارًا من الأربعاء القادم.

