مدير "إسعاف المنوفية" لـ"الفجر": "2019 الأعلى في حوادث الطرق بالمحافظة"

كشف الدكتور أمجد عبد الحميد مدير هيئة الإسعاف بمحافظة المنوفية، أن عام 2019 كان الأعلى في نسبة حوادث الطرق بالمحافظة.



وأوضح، في تصريح خاص لبوابة الفجر، أن ذلك كان يحدث بكثرة في مدينة السادات، نظرًا لقيام العديد من سائقي سيارات النقل بوضع العديد من الأشخاص على أحرف السيارة، حيث يكون صندوق السيارة مليء بما يُقارب الـ15 شخصا، مما يؤدي إلى انقلابها.



كما أشار إلى أن أحد أسباب كثرة الحوادث في هذا العام، هو السرعة الجنونية على الطريق الإقليمي الجديد، حيث أدى ذلك إلى وجود عدد كبير من الحوادث اليومية والتصادمات بين السيارات والدراجات النارية.