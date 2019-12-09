Advertisements
Advertisements
Advertisements

"المركزى": 200 مليار دولار صادرات مصر للعالم بحلول 2030

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:54 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن تصل واردات مصر إلى نحو 150 مليار دولار، عام 2030 وأن تصل صادرات مصر للعالم إلى 200 مليار دولار، موضحا أن مبادرة قطاع الصناعة بضخ 100 مليار جنيه سوف تدفع الصادرات المصرية وتعزز مدخلات الخزانة العامة للدولة وترفع من معدلات التوظيف.
 
وأضاف نائب محافظ البنك المركزى المصرى، خلال مؤتمر صحفى، أن قطاع الصناعة يساهم فى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 16.5%، لافتا إلى من المتوقع أن تسهم المبادرة التى تم إطلاقها مؤخرا للقطاع الصناعى بقيمة 100 مليار جنيه بعد 6 أشهر سيرفع مساهمة القطاع الصناعى من الناتج المحلى الاجمالى إلى 24% مقارنة بنحو 16.5% حاليا.

وأكد نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أن مبادرة قطاع الصناعة، بضخ 100 مليار جنيه، بسعر فائدة 10% متناقصة وتستهدف زيادة القدرات الإنتاجية، وموجهة للقطاع الصناعى الخاص، وهى للشركات التى تتراوح حجم مبيعاتها السنوية بين 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه.
 
وأشار نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إلى أنه من المتوقع أن يستفيد نحو 96 ألف مصنع مستوف لشروط مبادرة الصناعة، مؤكدا أن زيادة الصادرات بقيمة مليار دولار تسهم فى دعم الخزانة العامة للدولة بقيمة 4 مليارات جنيه وتخلق 206 ألف وظيفة.
Advertisements

أخبار تهمك

سر عقوبة الأهلي لربيعة وتجاهل أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ حوالي 21 ساعة

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ يوم

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 9-12-2019.. المعدن يواصل تراجعه عالميا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يكتسح التشكيل المثالي للجولة 16 من الدوري الإسباني

منذ ساعتين

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحدد أول الراحلين

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة سارة لـ"زيدان" في تدريبات ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ أقل من نصف ساعة

صدمة.. إصابة خطيرة تضرب لاعب الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ 39 دقيقة

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 20 ساعة

برشلونة يرفض رحيل فيدال ويكشف عن مفاجأة نيمار

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:18 م

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

02:01 م

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

02:31 م

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

12:57 ص

سر عقوبة الأهلي لربيعة وتجاهل أحمد فتحي

01:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status