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نجوان تطرح أغنية "قوقولى معلش" بتوقيع عبدالمنعم ربيع (فيديو)

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:49 م
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نجوان
نجوان
الفجر الفني
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طرحت شركة الربيع اغنية "قولولى معلش" أول أعمال المطربة نجوى، التى حققت نجاح كبير تخطت نسبة المليون مشاهدة فى اقل من أسبوع  وأحدثت ضجة كبيرة فى الشارع المصرى، وهى من كلمات ملاك عادل والحان هاني فاروق وتوزيع ميدو مزيكا وإخراج عبدالمنعم ربيع.

 

من ناحية أخرى قال مخرج الكليب عبدالمنعم ربيع إنه يراهن علي المطربة نجوان خلال الفترة المقبلة لتقديمها بشكل مختلف، وأنها تعتبر أفضل المطربات الشعبيات، وأنها كانت تحتاج إلى فرصة فقط مع شركة تنظم لها كليبات عالية الجودة، وترتيب للأعمال.

 

يذكر أن نجوان طرحت عددا من الكليبات فى الفترة الماضية منها "أنا مش أنا، وادلع يا عريس" وغيرها من الأعمال التى قامت بها.

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