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مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2019 FIFA Club World Cup

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:47 م
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كأس العالم للأندية 2019
كأس العالم للأندية 2019
ريهام عبد المحسن
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تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية في الحادي عشر من ديسمبر الجاري إلى قطر لمتابعة النسخة السادسة عشر من بطولة كأس العالم للأندية. من المقرر إقامة 8 مباريات في تلك النسخة بمشاركة 7 أندية، هي : السد القطري وتينجين سبورت (فريق يتبع دولة كاليدونيا الجديدة) ومونتيري المكسيكي وفلامنجو البرازيلي والهلال السعودي والترجي التونسي وليفربول الإنجليزي.

تحتضن العاصمة القطرية الدوحة البطولة للمرة الأولى في تاريخها وذلك في الفترة ما بين 11 حتى 21 ديسمبر الحالي.

انطلقت بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في البرازيل عام 2000 وبلغت مجموع جوائزها وقتها 28 مليون دولار وكان يتم تخصيص 6 مليون دولار منها للبطل و5 مليون دولار لصاحب المركز الثاني بينما كان يحصل صاحب المركز الثالث على 4 مليون دولار والرابع على 3 مليون دولار، ويحصل أصحاب المراكز من الخامس إلى الثامن على مليوني ونصف المليون دولار لكل فريق. 

وفي 2007، اختلفت قيمة الجوائز وأصبح مجموع الجوائز المالية لها 16.5 مليون دولار فقط وهي قيمة الجوائز المستمرة حتى نسخة عام 2019. وفي النظام الجديد للجوائز، يحصل البطل يحصل على 5 مليون دولار وصاحب المركز الثاني على 4 مليون دولار والمركز الثالث على 2.5 مليون دولار ويحصد صاحب المركز الرابع 2 مليون دولار بينما يحصل صاحب المركز الخامس على مليون ونصف المليون دولار والسادس على مليون دولار ونصف مليون دولار لصاحب المركز السابع.

ويستعرض الفجر الرياضي مواعيد مباريات بطولة كأس العالم للأندية ..

* الأربعاء 11 ديسمبر 2019 :
1 - السد وتينجين سبورت الساعة السابعة والنصف مساءً
* السبت 14 ديسمبر 2019 :
2 - الهلال السعودي والترجي التونسي الساعة 4 مساءً
3 - مونتيري المكسيكي والفائز من المباراة رقم 1 الساعة السابعة والنصف مساءً
* الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 :
4 - الخاسر من المباراة رقم 2 والخاسر من المباراة رقم 3 الساعة الرابعة والنصف مساءً
5 - فلامنجو والفائز من المباراة رقم 2 الساعة السابعة والنصف مساءً
6 - الفائز من مباراة رقم 3 وليفربول الساعة السابعة والنصف مساءً
7 - الخاسر من المباراة رقم 5 والخاسر من المباراة رقم 6 الساعة الرابعة والنصف مساءً
8 - الفائز من المباراة رقم 5 والفائز من المباراة رقم 6 الساعة السابعة والنصف مساءً
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الكلمات المفتاحية

ليفربول الأن كأس العالم للأندية 2019

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