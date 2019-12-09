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نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:43 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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أقيم أمس حفل زفاف الإعلامي خالد رزق مذيع في قناة أون سبورت، على الميكب ارتست تسنيم ممدوح، في حضور كوكبة من نجوم الإعلام وعلى رأسهم الإعلامي القدير الكابتن سيف زاهر، وتامر صقر، وفرح علي، وميريهان عمرو، ولينا الطهطاوي، ويحيي حمزة، وفتح الله زيدان، وممدوح الشناوي وابراهيم عمر وحسن غنيمه ومحمد غانم واحمد حازم ومحمود بدراوي وايمن مصطفي ونهي عباس ومحمد بطران.

 

وأيضا نجوم كره القدم أيمن اشرف وعمرو جمال وعبد الفتاح تاحا ومحمد مجدي ومحمد رجب ومحمد بسيوني وعمرو الحلواني وحسام حسن ونجوم تحليل قناة اون سبورت الكابتن محمد ابو العلا وعمرو الدسوقي وايضاً نجوم الفن محمد رشاد ومحمد عباس وهايدي موسي ورنا سماحه وشاهيناز ضياء ومحمد سراج وأيضا الشاعر الكبير وأحمد حسن راؤول.

نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف الإعلامي خالد رزق (صور)
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