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تشكيل مباراة كوكاكولا وسيراميكا في القسم الثاني

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:42 م
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كوكاكولا
كوكاكولا
نورهان فضل
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تنطلق بعد قليل مباراة كوكاكولا وسيراميكا، ، على استاد الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري القسم الثاني.

وأعلن ممدوح عبدالحي، المدير الفني لفريق كوكاكولا، تشكيل فريقه الذي سيخوض به المباراة سيراميكا، ويضم التالي:

محمد علي، كريم عرفات، معتز نجيب، مصطفى عبدالوهاب، إسلام كمونة، أحمد بندق، أحمد حسن، كريم حلاوة، أكرم عبدربه، محمود أحمد، إريك.

البدلاء : عمرو عبدالمجيد، حمد صالح، إيهاب عبدالمقصود، محمود عرفات، محمد عبدالموجود، محمود عيد، محمد ناجي جدو

ويغيب عن المباراة أحمد عبدالمنعم، مدافع الفريق، لحصوله على طرد في مواجهة الداخلية .

وأعلن هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا عن تشكيل الفريق، وجاء كالتالي:

حراسه المرمى.محمود شكري
خط الدفاع.خالد الحسيني.محمد جمال.محمود صقر.محمد شيكا.
خط الوسط.عاشور الادهم.عبد الله بيكا.حسني زكي
خط الهجوم.شادي حسين.حماده ناصر.أحمد غنيم.

ويدير المباراة الحكم وائل فرحان، يعاونه محمد مجدي، محمد عبدالمنعم، وحكم رابع صالح عبدالعاطي.

ويحتل فريق كوكاكولا المركز السابع برصيد 8 نقاط، بالتساوي مع الداخلية وبتروجت، فيما يتصدر سيراميكا جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقاط .

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 16 نقطة

2- جمهورية شبين 11 نقطة

3- منتخب السويس 10 نقاط

4- القناة 9 نقاط

5- النجوم 9 نقاط

6- الداخلية 8 نقاط

7- كوكاكولا 8 نقاط

9- بتروجت 8 نقاط

10- المريخ 4 نقاط

11- الزرقا نقطتين

12- الترسانة نقطتين
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