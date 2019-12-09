كريستيانو رونالدو "نادم على مغادرة ريال مدريد"

كشفت تقارير أن النجم البرتغالي مهاجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو أخبر عددًا من زملائه السابقين في ريال مدريد أنه يأسف على مغادرته إلى السيدة العجوز في عام 2018.





بعد أن قضى رونالدو نجاحًا هائلاً في نادي برنابيو لمدة تسع سنوات ، اتخذ رونالدو قرارًا بمواجهة تحدٍ جديد مع أبطال دوري الدرجة الأولى الإيطالي ، حيث تعاقد على عقد مدته أربع سنوات في هذه العملية.





ومع ذلك ، بعد غيابه عن Ballon d'Or لمدة موسمين متتاليين ، تزعم ABC أن النجم البرتغالي يتمنى الآن أنه بقي في إسبانيا.





يشير التقرير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا قد عبر عن خيبة أمله في تفويته على أفضل جائزة فردية لكل من لوكا مودريتش وليونيل ميسي على التوالي.





بينما سجل رونالدو 37 مرة من 61 مباراة مع يوفنتوس ، لم يتمكن المخضرم من تكرار نفس الشكل الذي أنتج لمدريد.