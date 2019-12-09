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مستشار المفتي: صلاة الجماعة ليست فرض على المرأة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:41 م
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الدكتور مجدي عاشور
الدكتور مجدي عاشور
رقية جمال
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ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه: "الرسول –صلى الله عليه وسلم- يقول (مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ)، فهذ هذا واجب على النساء".

وعقب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الاثنين، قائلًا: "إن صلاة الجماعة ليست فرض على المرأة، والمستحب للمرأة أن تُصلى في منزلها كما قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ولكن هذا لا يعني عدم ذهابها للمسجد، فالرسول –صلى الله عليه وسلم- قال: " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خيرٌ لهن، وليخرجن تفلات".

وتابع المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك بعض الأعمال تصلح للرجال ولا تصلح للنساء، ولكن لا يوجد تفرقة بين الرجل والمرأة في الثواب، وصلاة المرأة في بيتها تثاب عليها مثل صلاة الجماعة.
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