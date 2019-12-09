صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

اقترب النادي الأهلي من عقد صفقة تبادلية مع نظيره سموحة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل.

يرغب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي في التعاقد مع مهاجم قوي في الميركاتو الشتوي لتدعيم خط الهجوم في ظل تحفظه على أداء مروان محسن وإضاعة المغربي وليد أزارو للعديد من الفرص السلهة وعدد قناعته بصلاح محسن مهاجم الأهلي الثالث.

ويدرس مسؤولو النادي الأهلي عقد صفقة تبادلية مع سموحة بالتعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق السكندري في الميركاتو الشتوي على أن ينتقل ياسر إبراهيم مدافع الأهلي إلى فريقه القديم لإتمام الصفقة خاصة أنه هداف الدوري المصري في الوقت الحالي برصيد 5 أهداف مناصفة مع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز.

ويرفض السويسري فايلر المدير الفني لفريق الأهلي بقاء ياسر إبراهيم مع الفريق وفتح الباب أمام رحيله في يناير المقبل في ظل عدم تنفيذ اللاعب لتعليماته داخل الملعب وافتقاده لبعض الأساسيات التي وضعه فايلر للاعبي خط الدفاع في الفترة الماضية.

ورحب حسام حسن مهاجم فريق سموحة بالانتقال إلى النادي الأهلي بعد المفاوضات التي تمت بين الطرفين في الأيام الماضية ويتبقى الاتفاق بين إدارة الأهلي والمهندس فرج عامر رئيس سموحة.