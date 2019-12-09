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بيدرو يهدد تريزيجيه

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:15 م
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تريزيجيه
تريزيجيه
الفجر الرياضي
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تنوي إدارة نادي أستون فيلا الإنجليزي ضم بيدرو رودريجيز لاعب تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

 

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية نقلًا عن التلجراف البريطانية إلى أن أستون فيلا يسعى لتدعيم صفوفه بالتعاقد مع الإسباني بيدرو في الشتاء المقبل مما يهدد مشاركة تريزيجيه نجم منتخب مصر مع الفيلانز.

 

ويعد انضمام بيدرو البالغ من العمر 32 عامًا تهديدًا حقيقيًا لمشاركة تريزيجيه أساسيًا مع أستون فيلا، حيث يشغل الإسباني نفس المركز وهو الجناح الأيسر والأيمن.

 

 

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الكلمات المفتاحية

تشيلسي تريزيجيه بيدرو استون فيلا اخبار الرياضة

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