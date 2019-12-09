من التطبيع للخيانة.. الحقيقة الكاملة وراء الهارب عمرو واكد



وأوضح الفيديو، أن عمرو واكد ولد في أغسطس 1972، ويرجع أصله لمحافظة الشرقية، وتخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومتزوج من عارضة أزياء كندية، كما أن شقيقه، وعمه وخاله محكوم عليهم في 7 قضايا ما بين تبديد شيكات بدون رصيد، وتزوير، وجنح.





ويذكر أن خال عمرو واكد، ويدعى أكثم عبداللطيف يعمل موظفا بوزارة الدفاع الأمريكية، ووالدته فلسطينية الجنسية، وقد حقق مع واكد من قبل بتهمة التطبيع مع إسرائيل لمشاركته في عمل إسرائيلي، وفي 2010 أعلن صراحة في إحدى حواراته التلفزيونية أنه يؤيد عرض الأعمال الإسرائيلية في مصر.





واتجه في 2011 إلى العمل السياسي، وشارك في ثورة 25 يناير، واستغل شركة زاد كمقر للجبهة القومية للعدالة والديمقراطية التي شارك في تأسيسها، وكان يحصل على تمويل خارجي من ألمانيا، وفي 2013 انضم لحركة "عسكر كاذبون"، وبعد ثورة 30 يونيو زادت حدت مهاجمته للدولة.





وفي نوفمبر 2017 انتقل للعيش في برشلونة للتحريض ضد بلاده من الخارج، حيث استغل نفوذه للتودد لدوائر صناعة القرار الأمريكية.



عرض برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، تقرير مصور يرصد الحقيقة الكاملة وراء الفنان الهارب عمرو واكد.