بإجمالى استثمارات 19,5 مليار جنيه.. "المصرية لنقل الكهرباء" تستعرض انجازات العام المالى 2018/2019

استعرضت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء إنجازات الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن العام المالى 2018/2019.





أوضحت مشالى فى بيان للوزارة ، أن رسالة الشركة تتمثل فى نقل الطاقه الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الانتاج لكافة العمـــلاء وفقـــا للمعايير العـالمية مــن خــــلال عمــــل مؤسسى يتبنـى التـشـــــغيل الاقتصـــادى لمحــطات الإنتـــــاج وســـياســات الجـودة والإستخـــدام الأمثـــل للموارد والأصول والـحفاظ علــى البيئة إعتمـاداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحـقق صالح العملاء ، العاملين ، والمجتمع0





وأكدت أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تبذل جهوداً كبيرة في سبيل التشغيل الأمثل والآمن لمنظومة الشبكة الكهربائية وذلك عن طريق إجراء الدراسات لتحديث مكوناتها ، وتطوير أدائها ، وتنفيذ خطط الإحلال والتجديد وعمل توسعة رأسية وأفقية لمكونات الشبكة.





وأوضحت أن الشركة قدقامت خلال العام المالي 2018/2019 بتنفيذ ما كان مخططاً بنسبة بلغت حوالى 100,3% تقريباً حيث بلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام حوالي (19,5 مليار جنيه مصري )، والتي تعد من أكبر الاستثمارات منذ إنشاء الشركة المصرية لنقل الكهرباء عام 2001.





وأضافت أنه تم وضع الجهد على عدد (15) محطـة محولات جهد فائق جديدة منها عدد(5) محطات جهد 500 ك0ف وعدد(10) محطات جهد 220 ك0ف





أبو المطامير ، رأس غارب ، شرق بنها ، زهراء المعادى ، سمنود ، جنوب 110، بنبان(2) ، بنبان(3) جبل الجلالة ، بنبان (4) ، بير عريضة المتنقلة ، صلب السويس (الكوستيل) ، الايثيلين ، حدائق أكتوبر ، وطنية





وفيما يتعلق بتطور سعات محطات محولات الجهد الفائق تم رفع جهد عدد (2) محطة 220ك0ف الى 500ك0ف تم رفع عدد (3) محطات متنقلة من الشبكة وهم ( العاصمة الإدارية ـ جبل الجلالة ـ دمو ) باجمالى سعات 190 م0ف0أ ، حيث إزدادت سعات محطات محولات الجهد الفائق من 74627 م.ف.أ لتصبح 86402 م.ف.أ ، بنسبة زيادة مقدارها 15,8٪.





كما تطورت أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق خلال العام المالى 2017/2018 من 25060,2 كم وأصبحت 26652,3 كم خلال العام المالى 2018/2019 لتزداد أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق من 25060 كم لتصبح 26652 كم ، بزيادة قدرها 1592كم .





وحول مشروعات الجهد العالي التي تم تنفيذها أضافت مشالى أنه تم وضع الجهد على عدد (12) محطة محولات جهد عالي جديدة وهم منفلوط ، التجمعات الاستثمارية ، جهينة ، كرم الديب ، الروبيكى ، انترباك ، الأقصر غرب ، أبنى بيتك ، لينة ، المعصرة الجديدة ، دماك (1) ، دماك (2) ، ولتطور سعات محطات محولات الجهد العالي تم رفع عدد(1) محطة جهد 66 من الخدمة ” توليد غياضة ” بسعة 62 م0ف0أ لتزداد سعات محطات محولات الجهد العالي من 56241 م.ف.أ لتصبح 59691 م.ف.أ ، بنسبة زيادة 6,1 ٪ .





وتم تطوير أطوال خطوط وكابلات الجهد العالي والمتوسط لتزداد أطوال خطوط وكابلات الجهد العالي من 21830 كم لتصبح 22179 كم ، بزيادة قدرها 349 كم.





كما تقوم الشركة أيضاً بربط محطات الإنتاج العملاقة فى كل من العاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف والبرلس بإجمالى قدرات 14400 ميجاوات على جهد 500 وجهد 220 ك.ف بالشبكة،





وأوضحت مشالى أن أهم أغراض الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى ظل أحكام قانون87 لسنة 2015 تتمثل فى:





- التشغـــيل الأمثل لشبكة نقل الكهـرباء بما يحـقق الكفـاءة و الإســـتقـرار والأعتمـادية .





- إدارة وصيانة شبكة نقل الكهرباء وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية على النحو الاقتصادى الأمثل .





- التنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر فيما يتعلق بالدراسات الخاصه بإنتاج ونقـــــــل الكهرباء للوفاء بأحتياجات كافة المستهلكين .





- تنفيذ مشـــــــروعات الربــــــط الكهـــــــربائــــى وتبــــــادل الكهــــــــــرباء مع الدول الأخـــــــــــرى طبقا للأتفــــاقيات التى تتم فى هذا الشأن .

- إتاحــة المعلـــومـات والاحصــــاءات لأطـــــراف مرفق الكهرباء دون تمييز.





- التنسيق مع هيئة المحطات النووية لاعداد الدراسات طبقا لمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لربط شبكة نقل الكهرباء القومية .





- التنسيق مع هيئة المحطات المائية وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى اعداد الدراسات للربط بشبكة نقل الكهرباء القومية.





- تنفيذ مشروعات نقل الطاقة الكهربائية على الجهود الفائقة والعالية واعداد دراسات خطط التنبؤ باللأحمال.



