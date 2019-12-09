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قوافل علماء الأزهر تجوب جامعة القناة لتوعية الطلاب بالدين والعالم

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:30 م
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بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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جابت قوافل الأزهر التوعوية كليات جامعة قناة السويس، وخاصة لكليات الألسن، والتمريض، والسياحة، والفنادق، وذلك استمرارا للمبادرة الثقافية والتوعوية بالدين والعلم، والتي أطلقتها جامعة القناة في إطار بروتوكول التعاون بينها وبين الأزهر الشريف، وتحت رعاية الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة، وبإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وحرص نخبة من علماء الأزهر الشريف، وأعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر بتعريف الطلاب والطالبات بأهداف المركز من ضبط عملية الفتوى، وتسهيلها على جمهور المستفتين، حيث يضع علماء الأزهر في أذهانهم أمرين في إصدار الفتوى شرع الله وما يقتضيه الواقع.

وقدم مركز الفتوى خدماته في مجالات العبادات والمعاملات والأسرة والأحوال الشخصية من مشكلات الطلاق والميراث، والبحث، والنشر فتوى النساء، ويشرف على تنفيذ المبادرة منار السيد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومروة عدلي مدير النشاط الثقافي، وكريم عبد الباري أمين اللجنة الثقافية العليا، وأمناء وأعضاء اللجان الثقافية بالكليات.
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