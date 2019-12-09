التشكيل الرسمي للقناة والزرقا في القسم الثاني

تنطلق بعد قليل مباراة القناة مع الزرقا في الجولة السابعة للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني.



ويقدم "الفجر الرياضي" التشكيل الرسمي للفريقان ..



تشكيلة القناة للقاء اليوم



محمد طلبة في حراسة المرمى



محمد يوسف، اسلام سيد، احمد عبد الرحمن، محمد رضا، مح علي، علاء البدري، حسام عبد الواحد، علي شوقي، شرف اشرف، اسلام نبيل



البدلاء



عمرو مجدي، محمد عبد الستار، محمد يسري، محمد يحيي، احمد علي، احمد مصطفي لالا، محمد طارق



الجهاز الفني للقناة



حمزة الجمل مدير فني، محمد حمص مدرب، ابراهيم ايكا مدرب، محمد نسيم مدرب حراس، محمد صادق مدير إداري، مرسي السيد مدير تنفيذي، جمال مطر اداري، بدر عبد العظيم اداري، سمير عيد اداري، عمر حسن طبيب، محمود سعيد طبيب، ايهاب السيد إصابات، حسام عثمان اخصائي، محمد عبد القادر تدليك، وليد سلام تدليك

تشكيل الزرقا



مصطفي حمودة في حراسة المرمى



محمد شعبان، حمادة جلال، حسام فتحي، محمد عادل، باسم عادل، احمد ابراهيم، محمود علي، وليد نبيل، محمد رضا، محمد عصام



ويجلس على مقاعد البدلاء



عبد الرحمن سامي، احمد عبد الفتاح، عمر سعيد، عبد الرحمن سمير، يوسف حسن، حسام حسن، محمد حلمي



الجهاز الفنى



عطية صابر مدير فني، عمر جمال مدرب، احمد ابراهيم مدرب، احمد عبد الباقي مدير اداري، شريف سرحان اخصائي، السيد عبد العزيز حراس مرمى، ايمن لطفي مدير كرة



ويدير لقاء اليوم طاقم تحكيم مكون من



محمد عبد الحافظ حكم ساحة، الهادي صابر مساعد أول، وائل فتحي مساعد ثاني، سمير ابراهيم حكم رابع، مراقب مسابقات سالم ابو جميل