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وقفة إحتجاجية بمستشفى قرمبالية بسبب الإعتداء بالعنف على الإطار شبه الطبي

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:24 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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نفّذ أعوان وإطارات المستشفى المحلي في قرمبالية من ولاية نابل، صباح اليوم الإثنين 09 ديسمبر 2019، وقفة إحتجاجية بساعتين وذلك على خلفيّة تعرّض الإطار شبه الطبي، الذي يؤمن حصّة الاستمرار صباح أمس الأحد، إلى الاعتداء من قبل مواطنة.

وأكد كاتب عام النقابة الأساسية للمستشفى المحلي في قرمبالية خليل الحجري في تصريح لـ(وات)، تعرض ممرض وممرضة إلى العنف المادي واللّفظي، وذلك عندما طلب منها القيام بالتسجيل، مشيرا إلى أنه تم التقدم بقضية عدلية في الغرض.

وندّد الحجري بتكرّر مثل هذه الاعتداءات على العاملين بالمؤسسات الصحية، مشددا على خطورة هذه الحادثة التي تمسّ من كرامة الأعوان والاطارات على حدّ السواء.

ومن جانبها، طالبت الممرّضة هندة النقاز السلط المحلية والجهوية باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية العاملين في المستشفى المحلي في قرمبالية، لاسيّما وأنها ليست المرة الاولى التي يتم فيها الاعتداء على العاملين في هذا المستشفى، حسب تأكيدها.
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