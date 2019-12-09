نشاط مكثف لرئيس 'الوطنية للإعلام' باجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية بالسودان

التقى اليوم، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ونائب رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، وكل من محمد العواش رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، وفيصل محمد صالح وزير الإعلام والثقافة السوداني، وذلك على هامش اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية والمنعقدة بالسودان، وذلك بحضور سعد الفندي مدير إدارة البرنامج العام بالكويت، وعبدالله الدوسري الوكيل المساعد وزارة شؤون الإعلام البحريني.





وتناول اللقاء العديد من القضايا الإعلامية المشتركة، والتنسيق والتواصل فيما بينهم، وتعزيز آليات العمل بالاتحاد لتحقيق أهدافه.





كما بحث الجانب المصري والسوداني سُبل تعزيز وتنشيط التعاون في مختلف المجالات الإعلامية، وخاصة في المجال الهندسي والفني والعمل على تكثيف الدورات التدريبية.





وأكد حسين زين على اهمية التنسيق والتواصل مع أشقائنا في السودان، والتي يجمعنا بها علاقات تاريخية وطيدة والعمل على تنشيط التبادل البرامجي والدرامي والمواد الثقافية لتعزيز الترابط الحضاري والثقافي بين شعبي وادي النيل.



