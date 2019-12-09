تكريم عصام كاريكا بمهرجان "إيجي فاشون" الخميس المقبل

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان ايجي فاشون برئاسة أحمد العزبي، تكريم الفنان عصام كاريكا، وذلك ضمن تكريمات المهرجان يوم الخميس المقبل.

وكشف أحمد العزبي عن أسماء المصممين المشاركين في الفاشون مصمم الأزياء المصري عمرو البنا ، مصممة الأزياء السعودية سناء ابو حجر ، مصمم الأزياء المصرى محمد شهبندر ، مصممة الأزياء السعودية إيمان حاسن ، مصمم الأزياء المصرى محمد كمال ، خبيرة التجميل التركية نسرين ياوز ، خبيرة التجميل السعودية ألمها، خبيرة التجميل السعودية نادية محي الدين ، هير ستايل اليمنيه فاتن علي ، خبيرة التجميل الفلسطينية حنين ابو ليلي خبيرة التجميل السعودية نهله الجمال.

وقال "العزبي" سيتم تكريم عدد من نجوم الفن والإعلام الذين قدموا أعمال ذو قيمة وهادفه للمجتمع في جميع المجالات ومنهم الملحن محمد رحيم ومدربة الأسود انوسه كونه، والفنان نضال الشافعي.

وأوضح أن هذه الدورة سوف تكرم بعض أسماء من نجوم الفن الراحلين اسم الفنان فاروق الفيشاوي الفنان طلعت زكريا ، الفنان هيثم احمد ذكي ، الفنان عزت ابو عوف، الفنان شعبان عبدالرحيم.

يذكر أن الدورة الخامسة سوف تقام يوم ١٢ و١٣ الشهر الجارى بأحد فنادق القاهرة.