مخرج فيديو "راسمك في خيالي": حماقي السبب في إقامتي بمصر وكان حلمي أن أخرج له أي كليب

ساعات قليلة ويزيح الستار عن فيديو كليب أغنية "راسمك في خيالي" للفنان محمد حماقي، حيث يشهد الكليب أول تعاون بين مصطفي عامر، كمخرج كليبات وحماقي.

ةكشف المخرج مصطفي عامر، في تصريح لـ"الفجر الفني" كواليس التعاون بينه وبين حماقي قائلا: "أخرجت العديد من الكليبات قبل "راسمك في خيالي" ولكن أعتبر بدايتي الحقيقية من خلال كليب "راسمك في خيالي"، الذي تم تصويره في مصر، وأنتظر عرضه بفارغ الصبر لكي أتابع ردود أفعال الجمهور، ففكرة الكليب جديدة علي سوبر ستار مثل حماقي، وأحب أشكره جدا لثقته الكبيرة في موهبتي فهو أول من آمن بها ودعمني، ونفذ وعده لي عندما أعلن لأول مرة منذ فترة في إحدى حفلاته الغنائية عن تعاونه معي لإخراج إحدى أغانيه".

وأضاف: "يعتبر حماقي، هو السبب الرئيسي في إقامتي بمصر وترك العيش ب"نيويورك"، فكان حلمي منذ سنوات عديدة أن أخرج له أي كليب"

وعن بداية تعارفهما ببعض قال،:"أتعرفت علي حماقي منذ 3 سنين في"نيويورك"وصورت له مقطع فيديو 15 ثانية نال إعجابه جدا، ومن هنا كانت بداية معرفتنا الحقيقية ثم تعاونت معه كمخرج لفيديوهات حفلاته الغنائية.

واستكمل مصطفي، حديثه: "دائما بحاول أُخرج فيديوهات الحفلات، بطريقة متطورة ومختلفة عن الفيديوهات المعتادة في مصر، كأنك تشاهدين فيديو كليب لأغنية وليس لحفلة غنائية.

وأختتم حديثه قائلا: "أتمني أن يحقق الكليب نجاحات كبيرة وينال إعجاب جمهور حماقي العريض".

جدير بالذكر أن أغنية "راسمك في خيالي"هي إحدي أغنيات البوم "حماقي" الأخير "كل يوم من ده"، والذي تم طرحه رسميًا بالأسواق في شهر يناير الماضي، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد النادي وتوزيع موسيقي ومكساج تميم.