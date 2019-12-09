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وزارة التعليم العالي تعلن عن إنشاء مبيتات ومطاعم جامعية وملاعب رياضية جديدة في 11 ولاية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:17 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها بصدد تنفيذ 19 مشروعا لانجاز مبيتات، وملاعب رياضية، ومراكز ثقافية، ومطاعم، وإدارات موزعة على 11 ولاية بتكلفة جملية تقارب 37 مليون دينار، ومن المتوقع أن تدخل طور الاستغلال بين ديسمبر 2019 وديسمبر 2020.
  
وأضافت الوزارة في بلاغ لها، أن 32 مشروعا آخر موزعة على 14 ولاية بتكلفة جملية تقارب 68 مليون دينار هي حاليا في طور الدراسات ومن المتوقع ان تدخل طور الاستغلال بين سبتمبر 2020 وجانفي 2022.
  
وقد كان مدى التقدم في انجاز هذه المشاريع محور جلسة عمل، عقدت الأسبوع الماضي، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم خلبوس، وبحضور المديرة العامة للبنايات والتجهيز سامية الطرابلسي. وتناولت الجلسة الإشكاليات التي تعرقل إنجاز بعض المشاريع في آجالها وسبل تجاوزها.

وأشارت الوزارة إلى أن 28 مشروعا تم إنجازها في مجال البنية التحتية، (مبيتات، ملاعب رياضية، مراكز ثقافية، مطاعم، إدارات) ودخلت في طور الإستغلال في فترة 2016-2019. وتتوزع المشاريع التي تقدر كلفتها 48 مليون دينار على 13 ولاية.
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