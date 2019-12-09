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"مياه المنيا" تنظم ورشة إعادة تدوير وتحليل مخلفات الصرف الصحى

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:15 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا انه بناءا على التوجهات العامة للدولة  وتعليمات السيد اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا وتكليفات السيد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة بالاهتمام بتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن تنظم الإدارة العامة للتدريب ورشة إعادة تدوير وتحليل مخلفات الصرف الصحى لمدة ثلاث ايام لقطاعى الصرف الصحى والمعامل.


وأضاف "الشهاوى" ان التدريب يشمل يومين تدريب نظرى ويوم ختامى عملى يشمل زيارة ميدانية  لمحطة معالجة الصرف  الصحى  بالبرنسات بمطاى ويحاضر فى هذه الورشة  كلا من دكتور محمد عبدالمنعم والمهندس تامر رفقى والمهندس حازم محمد من الشركة القابضة.
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