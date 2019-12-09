طالب يتخلص من حياته شنقا في كفر صقر بالشرقية





تخلص طالب في المرحلة الثانية من الثانوية العامة من حياته، شنقا اليوم الإثنين، داخل منزل أسرته في كفر صقر، بمحافظة الشرقية.تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بالعثور علي جثة، "حمزة. أ. م"، يبلغ من العمر 16 عاما، مقيم بندر كفر صقر.تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى كفر صقر العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.