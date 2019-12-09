عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على عدم التجديد لحسام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة ومنحه فرصة التواجد بأي منصب داخل النادي.





وقال مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لا يرغب في التجديد مع حسام عاشور قائد الفريق، لعدم الاعتماد عليه خلال الفترة الحالية.





وأضاف المصدر أن فايلر سيكتفي باستمرار أحمد فتحي وشريف إكرامي ووليد سليمان لمدة عام آخر، ولكنه ترك الأمر معُلقًا لعاشور، إلا أن النية تتجه لعدم استمراره واعتزاله.





واختتم المصدر: "مجلس الإدارة، ينوي تقديم عرض لحسام عاشور بتولي أحد المناصب في النادي أو جهاز الكرة، مع اختيار الاعتزال نهاية الموسم الجاري".





واحتفل النادي الأهلي منذ أسبوع، بمرور 16 عامًا على تواجد حسام عاشور بين صفوف الفريق، منذ أول مباراة لعبها ضد فريق المنصورة بالدوري المصري بتاريخ 27 نوفمبر 2003.





ونشرت الصفحة الرسمية للفريق صورة لحسام عاشور وكتبت تعليقا عليها "27 نوفمبر 2003 كان الظهور الأول لقائدنا حسام عاشور في التشكيل الأساسي لفريقنا أمام المنصورة بالدوري 509 مباراة بمختلف البطولات".





وتابعت "12 بطولة دوري ممتاز ، 10 بطولات السوبر المصري ، 5 بطولة دوري أبطال افريقيا، 5 بطولات السوبر الافريقي، 5 بطولات كأس مصر، 1 بطولة الكونفدرالية، برونزية بطولة كأس العالم للأندية 2006، وأصغر لاعب افريقي يدخل نادي القرن".