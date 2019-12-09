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وزير البترول يستقبل الرئيس التنفيذى الجديد لبريتش بتروليم البريطانية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 01:59 م
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بوابة الفجر
محمد صلاح
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استقبل طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية برنارد لونى الذى سيتسلم مهام منصبه فى أول العام القادم رئيساً تنفيذياً لشركة بريتش بتروليم البريطانية (بى بى) خلفاً لبوب دادلى الرئيس الحالى، و ويليام لين الرئيس التنفيذى للعمليات والبحث والاستكشاف بالمناطق عالميا، والمهندس هشام مكاوى الرئيس الاقليمى لشمال افريقيا والشرق الاوسط وكريم علاء رئيس بى بى مصر، بحضور المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والجيولوجى اشرف فرج وكيل اول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس اسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات (ايجاس).

وأشار الملا أن جلسة المباحثات استعرضت موقف أنشطة بريتش بتروليم فى مصر وتنمية مشروعات الغاز الجديدة والبرامج الزمنية للانتهاء من تنفيذها والخطط خلال الفترة القادمة.


وأوضح انه تم ايضاً بحث فرص الاستثمار المتاحة، ولاسيما وأن برنارد لونى كان يشغل منصب الرئيس التنفيذى للشركة للاستكشاف والانتاج وان هناك العديد من المجالات الجاذبة يمكن من خلالها دعم التعاون الاستراتيجى بين قطاع البترول وشركة بى بى، خاصة فى تلك المرحلة التى تشهد تحول مصر لمركز اقليمى للطاقة والتوسع فى تنفيذ العديد من المشروعات البترولية. وأضاف ان المباحثات شملت أيضا التعاون فى مجال نقل الخبرات لتحسين كفاءة الاداء والمساهمة فى تدريب العاملين بالادارة المتوسطة فى إطار برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول لتأهيل وتنمية الكوادر الشابة.


ومن جانبة أشار برنارد لونى إلى النجاحات التى حققتها بى بى خلال فترة عملها فى مصر التى استمرت اكثر من 55 عاماً وأشاد بالتعاون الإيجابى مع قطاع البترول وفى ظل المناخ الجاذب للاستثمار فى مصر الذى يشجع على توافد الشركات العالمية وضخ الاستثمارات لزيادة معدلات الانتاج من الغاز والبترول.

وأكد على إلتزام بى بى على التوسع وتنويع مجالات عملها فى مصر وضخ المزيد من الاستثمارات وأن النجاح فى تنفيذ مشروعات شمال الاسكندرية واتول تعطى دفعات لتنمية باقى الاكتشافات مثل رحمات وساتيس بالبحر المتوسط واشاد بدور مصر فى تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط الذى سيسهم فى دعم التعاون بين دول المنتدى.
وأكد على دعم شركة بى بى لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والمساهمة فى تدريب الكوارد الشابة المصرية فى مناطق عمل الشركة حول العالم.


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