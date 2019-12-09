انطلاق فعاليات مؤتمر الدراسات الإفريقية "التنمية المستدامة لإفريقيا كما نتطلع إليها" بجامعة حلوان





وجاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذة الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.



وافتتح الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار الفعاليات بالترحيب بالسادة الضيوف من إفريقيا موجها الشكر والتقدير لجامعة حلوان على تنظيم هذا المؤتمر ومؤكدا على أهمية هذة القارة الشابة التي تزخر بالموارد والطاقات الهائلة. كما أشار سيادته إلى سعي مصر لتصبح مقرا لوكالة الفضاء الإفريقية والعمل على تبني آليات الذكاء الاصطناعي والاهتمام بكافة أشكال التواصل مع شعوب القارة.



استهل ا. د ماجد نجم كلمته بالترحيب بالحضور من الباحثين والعلماء مؤكدا على مكانة إفريقيا في الرؤية الاستراتيجية للجامعة والذي يتجلي في تكريسها لكل طاقتها في خدمة النمو والازدهار في القارة السمراء مع العمل على توفير فرص التعاون المشترك ووضع حد للتحديات.





وكل ذلك يأتي وفقا للرؤية الوطنية للقيادة السياسية المصرية وخطة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تحقيق التنمية المستدامة، كما أشار سيادته أن جامعة حلوان كموسسة أكاديمية تؤمن بالدور الرئيسي والحيوي للتعليم وتحرص على تقديم المنح الدراسية سنويًا في المجالات المختلفة وخاصة الطب والتكنولوجيا للطلاب من كل أنحاء القارة، بالإضافة إلى عقد شراكات مع الجامعات الإفريقية الأخرى من بينها كينيا والسودان.



ثم تحدث رئيس الجامعة عن إطلاق مركز البحوث للدراسات الإفريقية والتعاون العلمي ودوره في توفير الخبرات المتنوعة والدعم العلمي من أجل تنمية وتقدم إفريقيا.



وأشارت الأستاذة الدكتورة مني فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى الأهداف التي تسعي الجامعة إلى تحقيقها ومنها محو أمية أفراد الطبقات المختلفة في إفريقيا وتعليم المهارات الفنية والحرفية التي تلبي احتياجات سوق العمل، وتوجيه السياسات الاقتصادية والتنموية نحو تطوير ودعم نظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتحسين الخدمات الصحية.



وتتمثل رؤى وأهداف مركز الدراسات والتعاون البحثي الإفريقي الذي تم انشاؤه في تعميق المعرفة بالشئون الإفريقية ودعم التعاون البحثي والأكاديمي المشترك بين جامعة حلوان والدول والمنظمات العلمية الإفريقية من خلال تفعيل الإمكانيات الحالية ومجالات التعاون المباشرة وتسخير جهود طلبة الدراسات العليا الأفارقة في إنتاج أبحاث علمية تخدم القارة الإفريقية وربط المجتمع الأكاديمي لجامعة حلوان بالكيانات الأكاديمية بالقارة الإفريقية وإصدار مجلة علمية بحثية محكمة باللغتين العربية والإنجليزية، وإطلاق مشاريع بحثية تهتم بنطاق الدول الإفريقية جغرافيا ونوعيا وخلق اهتمامات بحثية مشتركة مع مصر.



هذا ويتناول المؤتمر اليوم العديد من المحاور المتمثلة في التنمية المستدامة والتكنولوجيا الحيوية والتحول الرقمي والصحة والتعليم والطاقة المتجددة والبحث في الاستثمار العقاري وصناعة التشييد والبناء.



ويناقش أيضا مجموعة من الأبحاث حول الفنون البصرية بين مصر وإفريقيا والفنون الإفريقية التشكيلية، ودور اللغة العربية في الربط الثقافي والحضاري، والمناهج البينية والثقافات البينية، والتعليم البيني كنموذج لحل المشكلات في التعليم، ودور الأبحاث البينية فى تطوير المنطقة.

انطلقت اليوم، فعاليات مؤتمر الدراسات الإفريقية "التنمية المستدامة لإفريقيا كما نتطلع إليها" والذي ينظمه مركز الدراسات والتعاون البحثي الإفريقي في الفترة من ٩ إلى ١١ ديسمبر ٢٠١٩ بكلية السياحة والفنادق.