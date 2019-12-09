إحالة 116 طبيبا وممرض بمستشفي الدلنجات بالبحيرة للتحقيق

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إحالة عدد ١١٦ طبيبا وممرضا يالمستشفي العام بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم عن العمل دون سند قانونى.



وذلك عقب قيام رئيس مركز ومدينة الدلنجات بالتنسيق مع لجنة الرقابه والمتابعه بالمركز بتفقد المستشفي العام بالدلنجات وتلاحظ غياب عدد من الاطباء وطاقم التمريض وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.



وأكد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة علي المنشآت الحكومية والخدمية بمدن ومراكز المحافظة لتحقيق الانضباط الإداري وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين مؤكدًا عدم قبوله أي تقصير خاصة فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.